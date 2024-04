El PRINCIPAL culpable de los malos resultados de Aston Martin

Han señalado al principal culpable de los malos resultados de Aston Martin y Fernando Alonso.

Joe Saward, periodista de Fórmula 1, opinó sobre la alineación de pilotos en la escudería británica: "Creo que ese es el principal defecto de su programa. Si quieres llegar a la cima, debes tener al menos un conductor que sepa cómo rendir de manera consistente.

"Echa un vistazo a Red Bull. Tienen un conductor que sabe cómo terminar primero, y tienen un conductor (Perez) que sabe cómo terminar segundo después de pasar a muchas personas porque se quedan atrás en las rondas de clasificación.

"Hay equipos con dos buenos conductores. De hecho, hay muchos equipos con dos buenos pilotos. Normalmente necesitas dos buenos conductores para obtener buenos resultados. Si alguien dice que Aston Martin no obtendrá mejores resultados con dos buenos pilotos, esa persona está viviendo en un mundo de ensueño.

"Necesitas dos pilotos que anoten bien. Lawrence o Lance Stroll tendrán que preguntarse si quieren seguir haciendo esto porque no es suficiente conductor. En última instancia, Lawrence Stroll puede decidir esto él mismo, porque administra su propio dinero.

"Lance no es lento, pero no puede ver toda la mesa. El único momento en que me sorprendió Stroll fue el momento en que se cayó de la bicicleta y se recuperó de inmediato", comentó.

Lance Stroll tiene apenas 9 puntos tras las tres primeras carreras de 2024. El año pasado finalizó en el décimo lugar del Mundial de Pilotos con solamente 74 puntos conseguidos.

¿Cuántos puntos de Aston Martin hizo Fernando Alonso en 2023?

El asturiano logró anotar 206 unidades de las 280 que hizo en total Aston Martin. Esto representó el 73.575 de la totalidad de puntos que logró el equipo en la campaña.

Además, el 100% de los podios conseguidos por la escudería también fueron a nombre del español. Su escudería finalizó en el quinto lugar del Campeonato de Constructores, a 22 puntos de McLaren.

El comienzo de 2024 tampoco ha sido lo mejor para el equipo del bicampeón del mundo, ya que actualmente solamente tienen 25 puntos tras 3 carreras del Campeonato Mundial.