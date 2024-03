Checo y Max, AFECTADOS por Red Bull

Bernie Collins ha señalado un error importante que Red Bull ha realizado después de que Max Verstappen se retiró del Gran Premio de Australia y aminorar las posibilidades de Pérez.

El holandés sufrió su primer abandono en dos años en la tercera vuelta en Australia, tras una falla en el freno trasero derecho, mientras el mexicano terminó quinto.

Trajo una racha de nueve victorias consecutivas en carreras y le negaron la posibilidad de batir su propio récord establecido en 2023.

Por ahora, el equipo con sede en Milton Keynes se mantiene al frente de la clasificación de constructores con cuatro puntos de ventaja sobre Ferrari se dirige al el GP de Japón en Suzuka.

Pero, ¿podría Red Bull haber evitado que la situación empeorara antes de lo que lo hizo, dándole así a Verstappen la oportunidad de permanecer en la carrera y a Checo de competir mejor?

Max Verstappen se retiró en la tercera vuelta del GP de Australia

Max Verstappen comenzó el GP de Australia desde la pole position

¿Qué podría haber hecho Red Bull de manera diferente?

El experto de Sky Sports, Bernie Collins, cree que una falla en la comunicación llevó a Verstappen queda excluido de la carrera cuando quizás se podrían haber evitado más daños.

“Lo que me sorprende es que no hubo ninguna acción antes de que las temperaturas subieran tanto”, dijo al Podcast de Sky Sports F1. . “Tal vez el sensor de temperatura no esté leyendo, lo que sea, no sabemos qué está pasando", agregó.

“Incluso en las comunicaciones o la radio, no hay discusión que diga: 'Podemos ver que su parte trasera derecha se está calentando'. Ni siquiera se habla de que la presión de los neumáticos suba", menciona.

“Habrá muchos indicios de que esa parte trasera derecha estaba demasiado caliente. Y el primer indicio de que al menos lo vemos es que Max lo informa por radio”, continuó.

“Entonces, hay mucho que revisar para verificar porque me sorprendería si no hubieran podido verlo en temperaturas o presión con anticipación y haber tomado algún tipo de acción", destacó.

“Por supuesto, no quieres detener a un tipo que está liderando la carrera tan temprano, pero hubiera sido mejor si hubiera alguna posibilidad de rectificarlo que la forma en que terminó. Entonces, se enfadarán porque habrán destruido un montón de componentes a su alrededor", finalizó Collins.