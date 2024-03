Mercedes revela el SECRETO detrás de Hamilton y Ferrari

Toto Wolff ha hablado sobre la carga emocional de Lewis Hamilton al anunciar su paso a Ferrari y lo que le llevó a hacerlo tan pronto.

El siete veces campeón del mundo ha tenido un comienzo de temporada decepcionante, ubicándose en el décimo lugar en la clasificación de pilotos después de un séptimo y noveno puesto, así como un abandono, en los tres carreras hasta el momento.

El propio Hamilton lo describió como el peor comienzo de su historia en una temporada de Fórmula 1, situándolo por debajo de las dos temporadas anteriores, en las que no consiguió ni una sola victoria.

El británico se dirigirá a Ferrari al final de esta temporada, abandonando su equipo Mercedes en busca de un octavo título de campeonato mundial sin precedentes.

{inlineimage[https://sportsbase.io/images/gpfans/copy_620x348/808ea17290191fac7e29bde9197834aa07681452.jpg][Lewis Hamilton se unirá a Ferrari en 2025][2]} {inlineimage[https://sportsbase.io/images/gpfans/copy_620x348/f765b7045168e2d462517166f4e060756d5cba5f.jpg][Toto Wolff se sorprendió por el momento de Lewis Hamilton][2]}

¿Por qué Hamilton anunció tan pronto su salida?

Ahora, el director del equipo Mercedes, Wolff, ha hablado sobre cuándo Hamilton le comunicó por primera vez su decisión de mudarse a Maranello.

Sugiere que Lewis quería hacer el anuncio antes de la temporada 2024 para poder concentrarse en su objetivo de devolver a Mercedes a la senda ganadora.

“Creo que fue difícil para él realmente decírmelo porque se fue para las vacaciones de Navidad y fue Mercedes para siempre”, dijo Wolff a Fox News Australia.

"Vino a tomar un café, que es lo normal que hacemos cuando empieza la temporada, y dijo: 'Me voy a Ferrari'. Y yo dije: '¿En serio?', agrega.

“Y no es que me sorprenda, porque sabíamos que tenemos un contrato a corto plazo, sino el momento al comienzo de la temporada. Dije: '¿Por qué al principio de la temporada?' Dijo que sólo quería sacarlo y no tenerlo como una carga, una carga emocional", finalizó.