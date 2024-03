Checo REVELA su postura sobre la posible salida de Verstappen

Sergio Pérez ha dado su opinión sobre los rumores que vinculan a su compañero Max Verstappen con una salida de Red Bull.

Los campeones defensores comenzaron la temporada 2024 donde la dejaron en 2023, con doblete en las dos primeras carreras y una complicada carrera en Australia, pero el equipo ha estado en completo caos fuera de la pista.

El futuro del tres veces campeón Verstappen con Red Bull ha estado en duda en las últimas semanas tras la situación actual que rodea al director del equipo, Christian Horner.

El padre del holandés, Jos Verstappen, tuvo una disputa con Horner en Bahréin después de que una investigación interna del equipo absolviera al hombre de 50 años de cualquier delito por acusaciones de "comportamiento inapropiado" hacia una colega.

¿Qué dijo Checo Pérez sobre la posible salida de Max Verstappen de Red Bull?

Se ha relacionado al joven de 26 años con un cambio a Mercedes para reemplazar a Lewis Hamilton, y el experto de Sky F1, Johnny Herbet, afirmó que está a punto de cerrarse un acuerdo entre las dos partes.

Según se informa, Verstappen tiene una cláusula en su contrato, que se extiende hasta 2028, que le permite dejar Red Bull si Horner o Marko se van, y en la conferencia de prensa de pilotos en Australia, David Croft le preguntó a su compañero de equipo Pérez si tenía una cláusula similar.

El mexicano respondió: “No tengo esa cláusula, no sé qué cláusula tiene Max en su contrato, creo que será mejor que le preguntes. Creo que Max, hasta donde yo sé, tiene contrato con el equipo y está totalmente comprometido con el equipo"

“El resto, creo que no me corresponde a mí comentar, no tiene nada que ver conmigo. Me estoy centrando en mis decisiones, en lo que tengo que hacer y creo que para nosotros hablar de otros pilotos cuando no conocemos ningún hecho, no veo ningún sentido para hacerlo”, agregó.

Pérez reiteró que el equipo sigue en una "posición fuerte" en medio del drama que los rodea, pero admitió que la partida de Verstappen sería perjudicial.

"Creo que el equipo está en una posición muy fuerte porque, quiero decir, con los resultados que estamos teniendo actualmente, la armonía que hay en el equipo, creo que lograr eso probablemente llevará muchos años", destacó.

“En este momento la dinámica es que todos en el equipo están trabajando muy bien juntos. Todo el grupo de ingeniería está realmente unido y pueden ver eso en el camino correcto y cuán eficientes hemos sido en el último año", mencionó.

"Entonces creo que no veo ninguna razón para cambiarlo y obviamente sería un duro golpe para el equipo si Max se fuera", finalizó el mexicano.