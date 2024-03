FURIA en España por sanción de Alonso

España se encuentra en un estado de auténtica furia después de darse a conocer la sanción de 20 segundos a Fernando Alonso por el incidente que a la postre derivó en el fuerte choque de George Russell en la última vuelta del Gran Premio de Australia.

Los que parecía ser una gran carrera para Alonso, terminando en la sexta posición en Melbourne y con mejores sensaciones en el auto, terminó convirtiéndose en un amargo trago para el español, ya que horas después de la carrera, le impusieron un fuerte castigo que le costó dos lugares en el orden final de la parrilla para caer a la octava posición.

Evidentemente, esto desató todo el enojo de la afición hispana, espacialmente la española, que si bien estaba muy contenta por ver a su otro piloto llevarse la victoria como en Carlos Sainz, consideran sumamente injusto el procedes en contra de Alonso.

La mayor parte de quejas en la gente de España radica en que no hay una explicación lógica para una imponer una sanción tan fuerte a Fernando cuando no impacta con Russell.

A continuación, mostraremos algunas de las publicaciones de enojo de parte de los ibéricos sobre el proceder contra el piloto de Aston Martin.

También, mucha de la culpa se ha lanzado contra el ex piloto de Fórmula 1, Johnny Herbert, que además es británico, por lo que se le acusa de no tener una visión objetiva de la situación.

Un nuevo documento repugnante por parte de la Federación. "Los comisarios no tienen suficiente información para determinar si Alonso lo hizo a propósito para provocarle problemas a Russell". "Alonso tiene derecho a trazar la curva de una manera distinta". "El aire sucio es el…

Te suena este nombre!!?? Si el mismo que hace un año pidió que le dieran a Norris el lugar de checo en RB, un ex piloto inglés que odia a los Latinos siempre ha hablado mal de checo no me sorprende nada lo que está haciendo a Alonso! Pero así es la FÍA poniendo a ese de comisario pic.twitter.com/HUiqjw1wsK