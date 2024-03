¡Checo se vuelve VIRAL gracias a Red Bull!

Checo Pérez se ha vuelto viral previo al Gran Premio de Australia, esto gracias a una publicación de Red Bull que permitió a los aficionados realizar montajes del mexicano.

En los días previos a las actividades que se realizarán en Albert Park en Melbourne, la escudería austriaca ha puesto a Checo en el ojo de todos los aficionados, esto por una divertida dinámica lanzada en X.

En una publicación de la cuenta oficial de la escudería, pudieron una foto del mexicano con un fondo verde, para que en las respuestas abajo, los aficionados pudieran realizar los creativos montajes relacionados de preferencia con algo de Australia.

Pérez estará buscando mantener los buenos resultados de la temporada 2024, donde ha iniciado con dos segundos lugares, por lo que buscará tener una buena participación en una pista que históricamente ha sido complicada para él.

No obstante, este circuito de Albert Park marcó el debut del piloto mexicano en la Fórmula 1, por lo que siempre es especial para él volver a este lugar.

A continuación, en GPFans te traemos algunas de las mejores respuestas en la dinámica de Red Bull.

The best of Mexico and Australia! pic.twitter.com/mBNnIBKOMP