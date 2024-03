¡Cinco MINUTOS definirán el futuro de Checo en Red Bull!

Checo Pérez ha dicho que una conversación de cinco minutos decidirá su destino dentro de Red Bull para los siguientes años.

El piloto de Red Bull, ha afirmado que no es fácil competir y además que no sabe dónde está su futuro más allá del final de esta temporada.

El contrato actual del piloto mexicano con los campeones del mundo expira a finales de 2024, y queda por ver si Red Bull optará o no por darle a Max Verstappen un compañero de equipo diferente en 2025.

Pérez ha sido superado por Verstappen en las tres temporadas que han pasado juntos en Red Bull y el holandés obtuvo tres títulos de campeonato mundial consecutivos, aunque uno de ellos en gran parte se lo debe al mexicano en 2021.

2024 comenzó de manera más positiva para Pérez, quien perdió ante Verstappen en las dos primeras carreras, pero logró el requisito mínimo de terminar segundo en su dominante auto RB20.

¿Habrá futuro para Checo en Red Bull?

Varios pilotos han sido vinculados con el asiento de Pérez, incluido el joven Liam Lawson, el ex piloto de Red Bull Alex Albon y el australiano Daniel Ricciardo, cuyo inicio de temporada ha dejado mucho que desear.

En este sentido, las posibilidades de Pérez de conseguir una extensión de contrato con el equipo con sede en Milton Keynes parecen ser mayores ahora que hace apenas seis meses.

"No es fácil", admitió Pérez a Sky Sports F1. "Ya lo vimos en Bahréin, el único piloto que logró la vuelta perfecta fue Max. Es un piloto que opera a un alto nivel sin errores, simplemente es capaz de redimirse una y otra vez", agregó.

"Eres tan bueno como tu última carrera, cuando me he sentido cómodo con el coche y el equipo, he estado muy cerca de Max. Eso es lo mejor que puedo hacer. El tiempo dirá si es suficiente", mencionó.

"Creo que es pronto para decirlo si seguiré aquí, quiero esperar algunas carreras para ver cómo va, no es un asiento fácil ni sencillo", declaró.

"Es un equipo único, no tengo prisa. Quiero ver cómo va, con Red Bull será una conversación muy rápida, nos llevará cinco minutos decir lo que queremos hacer", manifestó el mexicano

"No podemos quitarle nada de mérito a Max Verstappen, es uno con el coche. Creo que Max está en la etapa de su carrera en la que tiene un coche con el que se siente 100% cómodo", finalizó el mexicano.