El ESPECTACULAR rebase de Checo en el GP de Arabia Saudita

Checo ha realizado uno de los rebases más espectaculares del Gran Premio de Arabia al rebasar a Charles Leclerc para obtener el segundo lugar en las primeras vueltas de la carrera.

Después de un arranque frenético de carrera donde el mexicano intentó inmediatamente mejorar su posición de salida, pero el piloto de Ferrari rápidamente reaccionó para defenderse y mantener su segundo lugar, más tarde el destino para el piloto de Maranello fue inevitable.

En una carrera en la que hasta el momento no ha habido muchos sobre saltos, durante la vuelta número 4 de la carrera, Checo rebasó Leclerc con mucho estilo y calidad.

El rebase del mexicano se dio en la vuelta número cuatro de la carrera, donde en la curva uno de la pista, el mexicano realizó una maniobra por dentro del circuito para pasar al Ferrari de Leclerc.

LAP 4/50



Perez ducks down the inside of Leclerc in the run down to Turn 1



