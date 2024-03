Max ABRE LA PUERTA a salir de Red Bull

Max Verstappen ha condicionado su futuro en Red Bull a la permanencia de Helmut Marko en Red Bull.

Si aún no estaba claro para todos, ahora lo está. Max Verstappen ha puesto su postura de respaldo total en la guerra de Red Bull respaldando al principal asesor del equipo, Helmut Marko, por lo que una posible salida forzada del austriaco presagiaría la salida del tres veces campeón del mundo de Red Bull Racing.

Aunque la dirección de Red Bull le ordenó no hablar con los medios, Marko ignoró por completo la orden e informó el viernes que existe la posibilidad de que sea suspendido.

Esto tiene mucho que ver con toda la lucha de poder dentro de la empresa de bebidas energéticas y con la situación que rodea al jefe del equipo Christian Horner, que fue absuelto tras una investigación interna tras acusaciones de conducta sexual inapropiada.

Red Bull ya inició anteriormente una investigación interna sobre la filtración de información confidencial. Desde hace unos días circulan por Jeddah rumores sobre una posible suspensión o despido de Marko después del fin de semana.

Sin embargo, Verstappen tiene muy claro lo que significaría para su futuro la salida del austriaco, no en vano tiene una cláusula en su megacontrato según la cual es libre de marcharse si Marko ya no forma parte del equipo.

¿Qué dijo Verstappen sobre Helmut Marko y su futuro?

En entrevista para De Telegraaf posterior a la clasificación del Gran Premio de Arabia Saudita se mostró tajante al conocer la situación de su mentor.

"Siempre le he indicado al equipo que Helmut es muy importante para mí, y por tanto, para mi futuro”, afirma Verstappen tras su convincente calificación en Jeddah.

"No me gusta la opción de que se vaya. Siempre he dicho que Helmut debería seguir con esto. No puedo continuar sin él”, agregó.

"Se sabe internamente cómo estoy. También espero que comprendan mi posición. Hemos estado viajando juntos durante mucho tiempo y creo que es importante mantener a todos contentos", destacó.

Marko se ha enfrentado seriamente con el jefe del equipo, Horner, mientras detrás de escena se desarrolla una increíble crisis entre el principal accionista tailandés Chalerm Yoovidhya (51 por ciento de las acciones) y la filial austriaca.

"Para mí se trata de relaciones dentro de un equipo y de una comunicación clara. Si las personas que son muy importantes para ti desaparecen, en cierto momento la situación se volvería inviable para seguir", aseguró el holandés.

"Helmut merece mucho respeto. Él ha formado el equipo junto con Dietrich desde el principio y siempre ha apoyado a Christian en los momentos más difíciles para el equipo. Yo también estoy en este proceso, no en vano he firmado un contrato hasta 2028”.

Por lo tanto, Marko no tiene que preocuparse de que Verstappen ya no le exprese su apoyo. El tricampeón del mundo concluyó con: "Ni siquiera tenemos que llamarnos, simplemente nos miramos. Helmut sabe cuál es mi posición, no tiene que preocuparse por eso”.