Los MEJORES momentos de Alonso a 23 años de su debut en F1

A pesar de que actualmente está en su temporada número 21 de la Fórmula 1, el día de hoy se cumplen 23 años del debut de Fernando Alonso en la categoría reina con Minardi.

Fernando Alonso llegó a la Fórmula 1 el 4 de marzo de 2001 cumpliéndose así 23 años de la primera ocasión en la que el asturiano llegó a la pista de mayor importancia en el automovilismo y lo hizo para dejar huella absoluta.

Benetton Renault, de la mano de Flavio Briatore, fue el encargado de concretar la llegada del español a la máxima categoría, haciéndolo pasar primero por un periodo de adaptación en Minardi antes de traerlo de regreso a Renault, donde lograría sus mayores hazañas en las pistas.

Debutó en la misma temporada que otros relevantes pilotos como Kimi Raikkonen y Juan Pablo Montoya, otros dos prestigiosos pilotos que pasaron a la historia de la categoría.

El propio Alonso recuerda sobre su debut "Mi inicio fue muy diferente. Mi debut fue con Minardi en 2001, y no pudimos probar el monoplaza antes de Australia. El equipo iba camino de desaparecer, estaba en bancarrota, y Paul Stoddart llegó en el último momento y llevó el coche a Australia", reconoció en palabras retomadas por La Sexta.

"Estudiamos el volante el miércoles y el jueves del gran premio, y recuerdo que salí del 'pitlane' en los primeros libres y había una cola de monoplazas al final de la calle de boxes, porque todavía había semáforo rojo y casi me estrellé con ellos, porque no podía encontrar el botón de 'neutral'", agregó.

La Fórmula 1 tampoco dejó pasar la efeméride para recordar al legendario piloto español por medio de las redes sociales oficiales de la competición el aniversario de su debut.

