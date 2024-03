ÚLTIMA HORA: Verstappen, EN CHARLAS con Mercedes

Mercedes habría estado en conversaciones con Jos Verstappen, padre de Max Verstappen, y aseguraron que "todo es posible" cuando le preguntaron al jefe del equipo alemán si ficharán al tricampeón del mundo.

De acuerdo con la información de F1-insider, Toto Wolff, jefe de equipo en Mercedes, habría respondido que "todo es posible" cuando le cuestionaron sobre el fichaje del mejor corredor del mundo automovilístico en la actualidad.

Además, el padre de Max fue captado en Bahréin manteniendo una conversación con Wolff. Aunque no sabemos el tema de conversación de esa charla, no es imposible pensar que estuvieran intercambiando posturas o consultas sobre un posible fichaje.

#F1 | Toto Wolff had a meeting with Jos Verstappen in the paddock. When asked about the possibility of Verstappen joining Mercedes in 2025, Wolff responded: “Anything is possible.”



This comes after reports that Jos Verstappen said that the Red Bull team could “explode”, and it's… pic.twitter.com/t1ODuddHUs