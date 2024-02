¡Heredero de Checo VENCE al “nuevo Verstappen”!

Rafael Villagómez, piloto mexicano, brilló en su debut en clasificación de Fórmula 2 durante la quali para el Gran Premio de Bahréin.

El corredor de Van Amersfoort Racing está haciendo su estreno durante la primera campaña de su carrera en la antesala de la máxima categoría del automovilismo. El nacido en México terminó 15º con una vuelta en 1:42.392 segundos.

Lo destacado para el piloto de VAR fue que superó a Kimi Antonelli y Franco Colapinto, dos conductores que se espera que compitan por los primeros lugares en cada uno de los fines de semana del campeonato.

Antonelli está destacando a sus 17 años y es el prospecto más importante que tiene Mercedes en sus filas. De hecho, está considerado como uno de los candidatos a reemplazar a Lewis Hamilton en 2025 por su gran talento que ha demostrado en categorías inferiores.

Por otro lado, Colapinto es el orgullo de Argentina y en su carrera ha contado con un gran apoyo de su país y Latinoamérica. El latino fue fichado recientemente como parte de la academia de corredores de Williams, luego de haber rumores de que estaba en la mira de varias escuderías de F1.

La primera quali de la Fórmula 2 para el Gran Premio de Bahréin tuvo un doblete de Invicta Racing con Kush Maini liderando la parrilla gracias a su vuelta en 1:41.696. El podio fue completado por su compañero Gabriel Bortoleto e Isack Hadjar.

