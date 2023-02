Aloisio Hernández

Miércoles 15 Febrero 2023 13:10

No solo Lewis Hamilton manifestó hoy su descontento por el endurecimiento de la FIA en cuanto al pliego de declaraciones políticas. George Russell, compañero de equipo, apoya a todos los pilotos que hablaron anteriormente y habla de una "regla estúpida".

A partir de 2023, a los pilotos ya no se les permitirá simplemente hacer una declaración política en el circuito y sus alrededores sin haber llegado a acuerdos con la FIA.

Relacionado: Mercedes habría tenido problemas con el W14 en Silverstone

Esto se refiere principalmente a las declaraciones políticas durante la ceremonia del podio después de la carrera y durante las conferencias de prensa / entrevistas, algo en lo que generalmente estaban involucrados hombres como Hamilton y Sebastian Vettel.

Russell a bordo del nuevo W14

Aún no está claro cuál puede ser la posible sanción si un conductor no cumple con esto.

Los pilotos no lo dejarán así por el momento y ya han expresado sus preocupaciones de muchas maneras. Hamilton, Sergio Pérez, Max Verstappen, Lando Norris y Alex Albon, entre otros, ya se han mostrado críticos con la decisión del organismo del automovilismo.

Regla estúpida

Esta vez es el turno de Russell, otro piloto importante con su presidencia de la Asociación de Pilotos de Grand Prix. "No estoy exactamente seguro de por qué la FIA ha tomado una actitud como esta.

"Es totalmente innecesaria en nuestro deporte y también en el mundo en el que vivimos en este momento. Me gusta pensar que esto es algún tipo de malentendido, pero no estoy seguro de que no vayamos a limitar nuestros pensamientos con alguna regla estúpida.

"Todos estamos aquí para tener libertad de expresión, así que deberíamos poder compartir los pensamientos que tenemos, sean los que sean", dijo el ganador de un Gran Premio.