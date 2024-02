Leclerc confiesa la CONTRASTANTE situación de Ferrari

Charles Leclerc ha dicho que el SF-24 se siente mejor en comparación con su predecesor después de probar el coche de 2024.

El piloto monegasco y su compañero de equipo Carlos Sainz llevaron el coche por el circuito de Fiorano de Ferrari el día de su lanzamiento, el 13 de febrero y después mostraran un gran ritmo en las pruebas de pretemporada en Bahréin.

Leclerc explicó que su trabajo en el simulador le dio la impresión de que el equipo había dado un importante paso adelante, pero que era demasiado pronto para decir cómo se comportaría el coche real en correlación con su evaluación.

El SF-24 fue revelado el 13 de febrero

Charles Leclerc y Carlos Sainz mostraron un buen ritmo en Sakhir durante las pruebas

¿Cuáles son las conclusiones de Leclerc sobre el SF-24?

Después de rodar inicialmente en la pista privada de Ferrari, el joven de 26 años dijo que el SF-24 se sentía mucho más fácil de conducir, pero admitió que era difícil saber si sería competitivo con tan poca muestra.

Hablando en el lanzamiento del coche, Leclerc dijo: "Recuerdo que después de la primera vuelta del año pasado, o si no fue la primera vuelta, fueron las primeras tres, cuatro vueltas, definitivamente no estaba muy contento con el comportamiento del coche".

Charles Leclerc dijo que el auto 2024 se siente mucho más saludable que su predecesor

"El coche era muy, muy difícil de conducir. Este año, el coche se siente en un lugar mejor", agregó.

"Por otro lado, quiero insistir en que eso no significa nada en la competitividad del coche, porque si otros equipos han dado un mayor paso adelante en términos de tiempo de vuelta, ganancias, entonces puede ser un coche más fácil de conducir, pero si no es lo suficientemente rápido, no lo será en la pista", destacó.

"Así que, en términos de competitividad, es muy difícil. En términos de sensaciones reales en las primeras vueltas, diría que he tenido mejores sensaciones este año que el año pasado", finalizó el piloto principal de Ferrari.