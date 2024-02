La razón detrás del FICHAJE de Hamilton por Ferrari

Lewis Hamilton dice que el jefe del equipo Ferrari, Fred Vasseur, jugó un papel importante en la decisión del siete veces campeón del mundo de cambiarse a la superpotencia italiana a finales de 2024.

Hamilton se ha convertido en uno de los mejores pilotos que jamás haya puesto un pie en el paddock de Fórmula 1 mientras trabajaba para Mercedes.

El británico de 39 años debutó con las Flechas de Plata en 2013 y ganó seis de sus siete campeonatos mundiales mientras estaba en el servicio alemán.

Sin embargo, la exitosa colaboración finalizará a finales de este año. Después de dos temporadas seguidas decepcionantes en Mercedes, Hamilton decidió cambiarse a Ferrari a finales de 2024.

Frente a Motorsport.com le permite a Hamilton saber que la oportunidad de conducir para Ferrari es un sueño hecho realidad.

Cuando era niño, se metió en la cabina virtual de Michael Schumacher. El jefe del equipo Ferrari, Fred Vasseur, también jugó un papel importante en la decisión.

¿Qué dijo Lewis Hamilton sobre Fred Vasseur?

El francés fue designado sucesor de Mattia Binotto a finales de 2022, pero los dos ya se conocen de Fórmula 3 y GP2: "Hemos tenido muchos éxitos juntos", dice Hamilton. "Eso sentó las bases de nuestra relación y nos hemos mantenido en contacto desde entonces".

El piloto de Stevenage continúa: "Siempre pensé que sería un buen jefe de equipo en la Fórmula 1, pero no lo era. "No me interesaba eso antes. Fue genial verlo irse a Alfa Romeo y conseguir el trabajo en Ferrari".

"Me alegré mucho por él entonces, estaba escrito en las estrellas porque sin él esto no habría sucedido. Estoy muy agradecido por ello y estoy muy entusiasmado con lo que muestra allí", concluyó.