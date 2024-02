La TERRIBLE consecuencia del escándalo Horner en Red Bull

El equipo Red Bull Racing está esperando ver cómo terminará la investigación que rodea a Christian Horner pero lo mismo ocurre con Ford, que colaborará con el equipo en el proyecto Red Bull Powertrains a partir de 2026. Sin embargo, esa colaboración aún podría fracasar tras una carta privada de Ford a Red Bull.

La Fórmula 1 está actualmente hipnotizada con lo que está sucediendo en el equipo Red Bull Racing. Horner fue acusado de comportamiento inapropiado hace dos semanas y el equipo Red Bull ha iniciado una investigación para determinar si realmente está sucediendo algo más. La investigación dentro del equipo ya está en marcha y la bomba ha explotado. Todo está dicho y escrito. Por ejemplo, según algunas fuentes, se trata un comportamiento de acoso sexual, mientras que según otras fuentes no es así.

Comentarios anteriores

El equipo Red Bull espera completar con éxito la investigación rápidamente para restaurar la paz dentro del equipo. También con vistas a colaboraciones con socios, como la próxima colaboración con Ford a partir de 2026. El director de Ford Performance Motorsport, Mark Rushbrook, destacó anteriormente que la marca aplica "altos estándares de conducta" y espera lo mismo de sus socios. "Como empresa familiar y empresa que se adhiere a estándares muy altos de conducta e integridad, esperamos lo mismo de nuestros socios", dijo en una respuesta a principios de la semana pasada.

¿Podría haber consecuencias para Red Bull por el escándalo Horner?

Ahora parece que el fabricante de automóviles y motores insiste en completar la investigación de la forma más rápida y transparente posible, por lo que Financial Times< /i> para informar. El periódico ha conseguido saber que Ford ha enviado una carta privada a Red Bull pidiéndole que sea lo más honesto y abierto posible sobre las acusaciones. Ford no aumenta la presión para tomar una decisión concreta, pero sí quiere que la investigación se trate con seriedad y rapidez. Detalle interesante: Ford todavía tiene la opción de cancelar la colaboración a partir de 2026 si el resultado no le es satisfactorio.