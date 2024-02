La EXHAUSTIVA preparación de Checo para 2024

Checo Pérez ha dejado claro que la competencia de las diferentes escuderías contra Red Bull están cada vez más cerca.

El subcampeón del mundo, que con 34 años es el tercer piloto con mayor longevidad en la parrilla y actualmente buscará su primer campeonato de Fórmula 1 y un nuevo contrato para 2025 en adelante, habla sobre lo que viene en la temporada.

Pérez está en su cuarta temporada con Red Bull, el piloto azteca espera que los rivales presenten cada vez más resistencia al dominio que logró la escudería campeona la temporada anterior.

El piloto de 34 años considera que aún tiene más para dar en la F1 y buscará estar por más tiempo en la parrilla.

"No hago mucho caso a los movimientos que está habiendo, mi principal preocupación es el inicio de temporada, las primeras cinco carreras son muy importantes durante la temporada, ya que son una base para todo el año", asegura a MARCA.

"El año pasado tuve un inicio muy bueno y replicarlo sería muy bueno, así como poder mantener esa consistencia y lo demás... todo se pone en su lugar con los buenos resultados", agregó Checo.

¿Cómo se preparará Checo para la siguiente temporada?

La temporada 2024 será la más larga en la historia de la categoría al contar con 24 Grandes Premios, por lo que requerirá una preparación aún mayor para rendir de manera constante.

"Es la temporada más larga en la historia de la F1, así que me he preparado a fondo, estoy motivado, y no pienso en lo largo que va a ser. En el arranque es un momento de ilusión, una nueva temporada con muchas ganas de hacerlo bien", destacó el mexicano.

"He trabajado a fondo con los ingenieros, analizando todo lo que hicimos bien y mal el año pasado y creo que estoy en una gran forma para arrancar esta temporada", finalizó el piloto de Red Bull.