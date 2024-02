¡Verstappen IGNORA a Red Bull Racing!

Max Verstappen ha desobedecido por completo las indicaciones de Red Bull respecto a los cuidados que debe de tener durante la temporada baja de la Fórmula 1, especialmente el esquí.

Aunque el vigente campeón del mundo Max Verstappen debe tener cuidado fuera de la temporada de Fórmula 1, explica al Gelderlander que sí se fue a esquiar durante las vacaciones de invierno, aún en contra de los deseos de Red Bull Racing. Según el holandés, no hay problema, siempre y cuando se tenga cuidado.

El éxito en la Fórmula 1 significa mucho dinero. Por este motivo, los conductores reciben generosas recompensas por su trabajo. A cambio, a veces se le pide que evite los deportes peligrosos para evitar lesiones.

Verstappen tiene prohibido esquiar por Red Bull Racing, pero explica que puede ser desobediente de su equipo, siempre y cuando todo se haga con cuidado.

¿Qué hizo a Verstappen ignorar a Red Bull?

Después de la presentación del RB20, le preguntaron a Verstappen cómo habían ido sus vacaciones.

"Tuve unas buenas vacaciones, me lo tomé con calma. No pensé demasiado en la Fórmula 1 y simplemente hice lo mío. Hace cinco o seis años que no esquío, por lo que pensé que era hora de volver a hacerlo", destacó.

Aunque Red Bull Racing podría preferir no ver al tricampeón esquiar, en realidad no pueden prohibirlo tampoco, al menos según Verstappen.

"Cuando me llaman para preguntarme qué estoy haciendo y les digo que estoy esquiando, su primera reacción es que no les gusta. Red Bull es una empresa austriaca, centrada en el deporte y el esquí es muy popular en ese país", agregó.

De acuerdo a la lógica del holandés, un accidente puede ocurrir en cualquier lugar. "Si les llamara para decirles que me rompí la pierna durante unas vacaciones de deportes de invierno, me preguntarían por qué fui a esquiar. Pero, por otro lado, también puedes resbalar en la ducha y romperte algo. Si voy a esquiar, lo hago con cuidado", finalizó el campeón.