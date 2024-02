¡Verstappen puede IRSE de Red Bull!

El actual campeón mundial Max Verstappen le concede a Lewis Hamilton el argumento de que su sueño de infancia era correr en Ferrari, al grado que no descarta él mismo correr para Ferrari en el futuro.

La llegada del británico de 39 años al equipo italiano se ha convertido en la noticia de transferencias de las vacaciones de invierno. Muchos no vieron venir el traspaso, aunque Pierre Gasly indicó que lo tenía claro desde hacía algún tiempo.

El cambio del británico marca el comienzo de una nueva era, ya que Mercedes tendrá que prescindir de Hamilton a partir de 2025 por primera vez desde 2012.

Después de que se anunciara que el británico correrá para Ferrari en 2025, el holandés habló para Motorsport.com para donde no descarta vestirse de rojo en el futuro también

¿Qué dijo Verstappen?

Verstappen se encuentra actualmente en una buena posición en Red Bull Racing y aún no está interesado en un cambio.

"Me siento cómodo en el entorno en el que estoy, así que para mí no es algo que esté buscando cambiar. Sin embargo, también sabe que en la Fórmula 1 puede pasar cualquier cosa", declaró.

"Pero también en mi vida sé, por lo que he vivido hasta ahora, que nunca digo nunca con las cosas, aunque ni siquiera está en mi cabeza en este momento", agregó.

"Al final del día, si alguien quiere conducir un Ferrari y ciertamente alguien como Lewis, si ese es su sueño y su objetivo, adelante. Nuevamente, no sabemos las conversaciones que ha tenido con Ferrari y Mercedes", destacó.

"No sé lo que prometen o esperan, por lo que no se puede dar una evaluación justa desde nuestra perspectiva. Pero si está contento con ese movimiento, entonces debería irse, creo que se verá bien. Y por supuesto, por el bien de ellos, espero que sea un éxito, pero eso no lo sabes en este momento", finalizó.