Alonso, con OFERTAS que ponen a temblar a Aston Martin

Fernando Alonso se ha autodenominado una opción más que atractiva para otros equipos importantes si no firma una extensión con Aston Martin, y uno de ellos será Mercedes.

Se ha relacionado al español con un traslado a Mercedes para reemplazar a su antiguo compañero de equipo Lewis Hamilton al final de la temporada, cuando el británico se una a Ferrari.

Mercedes se dice que está mirando un una gran cantidad de conductores se asociarán con George Russell el próximo año, con desplazados, se menciona también a Carlos Sainz, así como al interesante joven talento Andrea Kimi. Antonelli y el cuatro veces campeón Sebastian Vettel.

Alonso termina contrato con Aston Martin al final de la temporada y viene de una brillante primera temporada con el equipo con sede en Silverstone, terminando cuarto en la clasificación con ocho podios.

Fernando Alomso queda sin contrato en Aston Martin al final de la temporada

Se cree que Mercedes está buscando una gran cantidad de nombres para reemplazar a Lewis Hamilton

Alonso terminó cuarto en su primera temporada con el equipo de Silverstone

¿Qué dijo Alonso sobre Mercedes?

Si bien el piloto de 42 años ha insistido en que su prioridad actual es Aston Martin mientras busca conseguirle al equipo su primera victoria en la F1, el dos veces campeón ha dicho que es un atractiva opción para otros equipos.

Refiriéndose a los vínculos con Mercedes antes del lanzamiento del AMR24, Alonso dijo: “Sobre Mercedes, no ha habido nada formal aún, sé que el mercado de pilotos comenzó a principios de este año, pero eso no me afectará en términos de preparación para la temporada".

“Si quiero seguir compitiendo más allá de este año, la primera y única conversación al principio será Aston Martin para rendir este temporada. Confío en este proyecto y esa será mi primera prioridad", agregó.

“Pero, si no podemos llegar a un acuerdo, sé que soy atractivo para otros equipos. No me quedaré en la F1 sólo para divertirme. No soy ese tipo de persona ni ese tipo de conductor. Veamos cuáles son las opciones”, concluyó el español.