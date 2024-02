Gasly no siente EMPATÍA por la situación de Carlos Sainz

Pierre Gasly no mostró signos de empatía por Carlos Sainz y situación tras el anuncio del fichaje de Lewis Hamilton.

En declaraciones a los medios durante la presentación del nuevo monoplaza de Alpine, el corredor francés se expresó así: "¿Qué es justo en la F1, en primer lugar?

"Creo que Carlos es un gran piloto. Lewis es un piloto fantástico, el mejor de todos los tiempos. Entonces, en ese lado de las cosas, creo que había una oportunidad en ambos lados.

"Creo que Ferrari y Lewis lo hicieron juntos. Obviamente, eso deja a Carlos en una situación más complicada. No es fácil. El enfoque que se aplica cada fin de semana es el mismo. Realmente no importa si hay asientos en juego o no.

"Tienes que ser inteligente en la forma de correr. Tienes que ser agresivo, lo cual lo eres todo el tiempo. Pero saber lo que está en juego y maximizar las oportunidades que tienes, eso realmente no cambia", apuntó.

¿Cuántos puntos hizo Carlos Sainz en 2023 con Ferrari?

Carlos Sainz concluyó con 200 puntos el Campeonato Mundial de Fórmula 1 2023.

El español quedó ubicado en la séptima posición del Mundial de Pilotos, con seis puntos menos que Charles Leclerc, su compañero de equipo.

Sin embargo, el corredor nacido en Madrid fue el único capaz de arrebatarle una victoria a Red Bull Racing con su triunfo en el Gran Premio de Singapur. Además, consiguió tres podios.