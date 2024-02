Planean cambios IMPORTANTES en el calendario de F1

La Fórmula 1 tendría planeado hacer cambios en el calendario del campeonato, con la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, como culpable.

De acuerdo a Fastest Pitstop, una cuenta especializada en el automovilismo, los planes de la categoría estarían avanzando: "EXCLUSIVO: Fuentes revelan que hay grandes planes para realizar una carrera de F1 en Chicago

"El evento puede denominarse "Gran Premio de América del Norte" o "Gran Premio del Festival de Chicago", ya que la solicitud de marca registrada para el nombre "Gran Premio de Chicago" probablemente será rechazada.

"La carrera parece estar prevista para finales de abril o mediados de junio para coincidir con el clima ideal y el ajuste adecuado en el calendario, preferiblemente antes o después de Canadá", comentaron.

🚨 EXCLUSIVE: Sources reveal there are extensive plans to hold an F1 race in Chicago



The event may be named either the "North American Grand Prix" or the "Chicago Festival Grand Prix”, as the trademark application for the “Chicago Grand Prix” name will likely be rejected.



