Reserva de Checo, molesto con Red Bull

Liam Lawson ha admitido su molestia con Red Bull debido a los compromisos comerciales de la escudería que lo alejarán de sus actividades tradicionales en su país.

Lawson participa de manera anual en el Gran Premio de Karting de Nueva Zelanda. Sin embargo, gracias a Red Bull y al lanzamiento del automóvil de Visa Cash App RB, se verá imposibilitado de hacerlo, causando enojo en el piloto, por decir lo menos.

Liam actuará como piloto reserva para ambos equipos Red Bull esta temporada, habiendo reemplazado hábilmente a Daniel Ricciardo en su ausencia de cinco carreras la temporada pasada.

Su actuación impresionó a muchos en el paddock de la Fórmula 1, y algunos incluso pidieron que tuviera una oportunidad en el deporte esta temporada.

El evento de karting se llevará a cabo entre el 10 y 11 de febrero, mientras que Visa Cash App RB revelará su automóvil el 8 de febrero y Red Bull el 15 de febrero, por lo que significaría muchos viajes para el neozelandés, y los eventos correspondientes tendrían lugar en los tres continentes diferentes de América del Norte, Australasia y Europa en el espacio de siete días.

Liam Lawson condujo para AlphaTauri durante la temporada 2023 como tapadera de Daniel Ricciardo

Liam Lawson es la portada de Max Verstappen y Sergio Pérez de Red Bull en el evento en el que no podrán correr en 2024

¿Qué dijo Lawson y cómo podría beneficiar a Checo?

Hablando de la situación de su canal de YouTube Lawson dijo: "Voy a intentar hacer una carrera; Hay una carrera en febrero, así que si todavía estoy en Nueva Zelanda en febrero, quiero participar en la carrera.

"Pero no sé si voy a estar aquí, así que estoy probando. Hago la carrera todos los años, así que estamos probando. Si no funciona y no puedo hacerlo, sería una mierda, pero veremos qué pasa", dijo molesto.

Lawson podría estar con un posibilidades de un asiento en 2025, pero tendrá que estar en plena forma para Red Bull en el simulador y dando retroalimentación si quiere demostrarles que es la elección correcta para conducir para cualquiera de los equipos.

Sin embargo, este tipo de actitudes fuera de la parrilla no ayudan en absoluto a las oportunidades del joven piloto, que parece no comprender aún la magnitud de prioridades a las que debe atender en este momento de su carrera, contrario a cómo las sabe manejas un piloto veterano como el mexicano.