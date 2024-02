Se suma un REFUERZO a Aston Martin

Fernando Alonso y Aston Martin podrán contar con un nuevo socio comercial de cara al inicio de la temporada 2024 de la Fórmula 1.

Mediante un post en sus redes sociales, el equipo británico informó de la nueva alianza: "Aston Martin Aramco se enorgullece de anunciar una nueva asociación con FT , una de las principales organizaciones de noticias empresariales del mundo.

"Esta colaboración estratégica generará valor compartido para las dos marcas británicas, las cuales cuentan con una rica herencia y una ambición compartida de innovación", comentaron.

Aston Martin Aramco is proud to announce a new partnership with @FT, one of the world’s leading business news organisations.



This strategic collaboration will deliver shared value for the two British brands, both of which boast a rich heritage and shared ambition for innovation.