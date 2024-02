El motivo que da TRANQUILIDAD a Sainz en la F1

La gran noticia durante las vacaciones de invierno fue el cambio de Lewis Hamilton a Ferrari. Pese a ello, Carlos Sainz, indica que no está decepcionado y conoce su valor como piloto.

Sainz hizo su debut en Toro Rosso junto a Max Verstappen en 2015. Aunque el holandés destacó especialmente por su actuación, al español no le fue mal en su año de debut.

Mientras que Verstappen se mudó a Red Bull Racing a mediados de 2016, Sainz se mudó a Renault a mitad de la temporada 2017. Después de un año completo con los Franzen, el español eligió una aventura en McLaren como compañero de Lando Norris.

Al final, a Sainz se le permitió correr como piloto de Ferrari a partir de la temporada 2021, pero eso terminará después de 2024. Aún no está claro dónde competirá el español en el futuro, aunque su nombre a menudo se ha relacionado en el pasado con el equipo Audi.

No hay decepción

Sainz dijo a la edición italiana de Sky Sports F1 que no está triste por perder su asiento, ya que ya había tenido un poco más de tiempo para lidiar con la situación y acostumbrarse:

"Lo estoy haciendo bien, no os preocupéis. No estoy decepcionado. Cuando experimenté Ferrari desde dentro, ya sabía algunas cosas y me preparé con el equipo para futuros cambios. Como dije, quiero Sin embargo, No pienso en otra cosa que en darlo todo en la temporada que me espera en Ferrari".

Futuro

Aún no sabe dónde competirá Sainz el próximo año. El dos veces ganador del Gran Premio sabe lo que vale.

"Soy consciente de lo que valgo como piloto. Por eso estoy muy tranquilo cuando miro hacia el futuro. Sin duda vendrán cosas buenas, por ahora mi objetivo será dar lo mejor de mí en Ferrari".