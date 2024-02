Temen las PEORES consecuencias en Red Bull

La situación que rodea a Red Bull Racing y la investigación sobre Christian Horner se vuelve cada vez más interesante. Según los rumores del paddock, podría darse el caso de que Adrian Newey también deje el equipo cuando el jefe del equipo se vaya debido a determinadas cláusulas en los contratos.

El periodista Joe Saward, normalmente bien informado, informa que Horner y Newey tienen "contratos de protección" con Red Bull. Con estos contratos, uno de los dos puede seguir cuando el otro deja el equipo.

It has long been believed that Christian Horner and Adrian Newey have contracts that protect one another. If one leaves the other can as well. This has never been confirmed - but it makes for an interesting dynamic if something was to happen to Horner... @JSBMnewsletter