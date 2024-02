Norris disfruta las 'conspiraciones' de la F1

Lando Norris ha admitido que disfruta ver a aficionados y periodistas discutiendo "conspiraciones" sobre su futuro en la Fórmula 1.

El británico firmó recientemente un nuevo contrato con McLaren, pero admitió que tuvo conversaciones preliminares con otros equipos.

Con Norris y Oscar Piastri ahora atados por varios años, la casa de Woking tiene una base sólida para trabajar en el futuro.

Después de haber "robado" talento del grupo de ingeniería de Red Bull, McLaren podría estar en la mejor posición para desafiar a los actuales campeones en 2024.

Lando Norris: Elegí McLaren

Hablando con el sitio oficial de la Fórmula 1 sobre su extensión de contrato, Norris comentó que disfrutó viendo los rumores en línea y que era importante mostrar su confianza en el que ha sido su único equipo en cinco años en la Máxima Categoría.

Así lucirá el monoplaza de McLaren en 2024.

“Creo que, por mi parte, logré que todos aquí en McLaren tengan un poco más de confianza en mí, y [eso] demuestra mi confianza en todo el equipo”, dijo.

"Creo que eso es realmente lo más importante por lo que estoy feliz al obtener el contrato.

“Están aún más seguros de que estoy comprometido con el equipo y que me quedaré, y que he elegido a McLaren en lugar de Ferrari, Red Bull, Mercedes, cualquier equipo que pudiera haber sido. Ahora tienen la seguridad de que he elegido a McLaren por encima de todos ellos.

“Creo que es más para ellos que para mí y todas estas cosas, pero disfruto viendo los rumores y las conspiraciones de vez en cuando, así que sí, creo que esa es la razón principal. para ello", afirmó.

En busca del primer triunfo

Aunque aún no ha conseguido su primera victoria tras competir en 104 Grandes Premios en la Fórmula 1, existe la posibilidad de que Norris tenga su mejor oportunidad de alcanzar la gloria hasta la fecha en 2024.

La reestructuración interna que se produjo el invierno pasado parece haber inyectado nueva vida al equipo y ayudado a impulsarlo en una dirección más prometedora para el futuro.

