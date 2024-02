TODO sobre la presentación del FW46 de Williams

Después de McLaren y Haas, Williams se convirtió el lunes en el tercer equipo en revelar la decoración para la temporada 2024. Es la primera vez que los aficionados verán el coche y su decoración para la temporada 2024.

Williams ha pasado por momentos difíciles en la Fórmula 1 en los últimos años. Entre 2018 y 2023, el equipo terminó décimo cuatro veces y octavo una vez entre los constructores.

Sin embargo, la mejora fue visible en 2023. Principalmente gracias a Alexander Albon, que anotó 27 puntos y terminó entre los diez primeros siete veces, Williams terminó séptimo entre los constructores con 28 puntos, superando a AlphaTauri (ahora Visa Cash App RB), Alfa Romeo (ahora Stake F1 Team) y Haas. detrás. Logan Sargeant anotó un punto en el Gran Premio de Estados Unidos durante su primera temporada.

Striking blue 🔵 Our 2024 livery, ready to take on 24 Grands Prix across the globe 🌍

En 2024, Williams esperará poder mudarse a Alpine y Aston Martin. Lo volverá a hacer con James Vowles como jefe del equipo y Albon y Sargeant como pilotos. La decoración, que se presentó durante un espectáculo en Nueva York, se mostró al mundo exterior por primera vez el lunes.

También se presentaron los diferentes trajes que estarán utilizando tanto Alexander Albon como Logan Sargeant durante la temporada, regresando al blanco como color principal del diseño.

The new livery and the new suits for @WilliamsRacing this year look really good! I’m so happy to see that the white suits are back 💙😍🤍✨ #F1 @alex_albon pic.twitter.com/b0wHDnQBQ9