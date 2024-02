Campeón de F1 EXIGE a Alonso en Mercedes

El campeón de Fórmula 1, Jacques Villeneuve, considera considera que la mejor opción para Mercedes después de la partida de Lewis Hamilton a Ferrari es Fernando Alonso,

Con la repentina noticia de la salida de Hamilton, de repente estará disponible un lugar en la parrilla de Mercedes para 2025. Esto, por supuesto, también ha desatado especulaciones en el mundo de la categoría reina y al ex piloto canadiense le gustaría ver fichado a Alonso con los de Brackley.

Hamilton cerrará la puerta al equipo Mercedes después de 2024. El siete veces campeón del mundo ha logrado mantener ocupado el asiento en las Flechas de Plata desde 2014, pero ahora cambiará todo dentro de la dinámica de equipo.

George Russell ha quedado de momento en solitario y de ahora en adelante tendremos que esperar y ver qué hará Mercedes para llenar el puesto vacante.

Reemplazo

El asiento en uno de los mejores equipos está disponible, algo que es raro. Anteriormente escuchamos a Ralf Schumacher abogar por su sobrino Mick Schumacher, pero se ve como algo lejano de suceder a pesar de la alta estima que le tiene Wolff.

Según Villeneuve, con un Russell todavía relativamente joven, es más importante optar además por la experiencia: "Fernando Alonso, eso sería fantástico. También porque no puedes optar por otro piloto joven si ya tienes a Russell, ciertamente no en Mercedes". , el ex conductor dijo a GB News.

Michael Schumacher

Luego se le pregunta si la transición de Hamilton a Ferrari se puede comparar con la de Michael Schumacher, quién salió de su retiro para conducir para Mercedes y el canadiense fue sumamente contundente.

"No. Michael volvió porque estaba aburrido, con Lewis es diferente, todavía está en forma y tiene hambre. Quiere venganza por el título de 2021 que, según él, le robaron", concluye Villeneuve.