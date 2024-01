¿Cuánto cuesta ir al kartódromo de Checo Pérez?

Checo Pérez se ha encargado de dejar plasmado su amor por el automovilismo en México, más su estado natal, Jalisco, y tiene un kartódromo para promover la fase inicial de futuros pilotos.

Una de las primeras actividades de Checo este año fue la de visitar su kartódromo, ubicado en la ciudad de Zapopan, zona cercana a Guadalajara. A continuación, en GPFans traemos todo lo que debes saber de este circuito.

¿Cuándo abrió y cómo es el Kartódromo Checo Pérez?

El Kartódromo Checo Pérez se aperturó el 29 de noviembre de 2018, brindando servicio por ya más de 5 años a los aficionados a los go-karts.

“Los Go Karts es la base de todo y lo que más disfruto, sé que el día que me retire de la F1 voy a estar en los go karts por qué es mi pasión y poder tener ahora mi kartódromo, con mi gente, creo que es un sueño hecho realidad, espero que sea muy familiar y que lo puedan disfrutar las nuevas generaciones”, dijo Checo cuando inauguró el sitio

El lugar también tiene con cafetería, estacionamiento y un museo dedicado al piloto tapatío de Red Bull.

¿Dónde está y cuánto cuesta el Kartódromo Checo Pérez?

Este circuito está ubicado en la Avenida Las Torres 7450 en la colonia Ciudad Judicial de Zapopan, Jalisco. El recorrido en automóvil desde el cruce de Periférico y avenida Vallarta demora alrededor de 10 minutos.

Se puede rentar desde un kart sencillo por el precio de $250 para 10 vueltas, mientras que uno doble por $280 pesos por 10 vueltas.

Es necesario cumplir con ciertos requisitos para poder pilotar la pista, esos son: saber manejar, presentar credencial del INE, o si se cuenta con 16 años presentar una carta responsiva del padre o tutor.

Los horarios son Jueves y viernes de 16:00 a 21:30 horas; sábado y domingo de 11:00 a 21:30, mientras su sitio en Instagram para más información es @kartodromochecoperezoficial.