Desprecia a Aston Martin... ¡por el asiento de Checo Pérez!

Yuki Tsunoda espera que sus posibilidades de unirse a Red Bull como posible reemplazo de Sergio Checo Pérez no se hayan visto perjudicadas por las especulaciones de un traslado a Aston Martin.

El piloto japonés iniciará su cuarta temporada con la exAlphaTauri, escudería ahora conocida como Visa Cash App RB para la temporada 2024, con la que tuvo un buen cierre de temporada en 2023.

Dado que su patrocinador Honda unirá fuerzas con Aston Martin para la temporada 2026 como proveedor de motores, Tsunoda está vinculado como un potencial pretendiente para el equipo con sede en Silverstone.

Pero el joven de 23 años ha desmentido estas afirmaciones y tiene los ojos puestos firmemente en pasar de la escudería "B" a competir con el actual campeón de constructores.

Con el tricampeón Max Verstappen firmado hasta 2028, el objetivo evidente de Yuki es tomar el asiento de Checo Pérez, cuyo contrato expira al final de 2024 y viene de una temporada de titubeos en 2023, aunque al final logró amarrar el subcampeonato de pilotos.

Yuki Tsunoda correrá su cuarta temporada con el filial de Red Bull

Tsunoda no quiere malos entendidos con Red Bull

Hablando con los medios sobre si la escudería austriaca está empezando a vigilarlo, Tsunoda dijo: "Eso espero, para ser honesto, porque no quiero que Red Bull malinterprete que solo me estoy concentrando en Aston Martin o algo así.

"Estoy con AlphaTauri y he estado con Honda desde que tenía 18 años. Solo necesito concentrarme en rendir para Red Bull, no para Aston Martin o algo así.

"Ojalá no malinterpreten estas cosas y ojalá realmente me consideren para el futuro.

"Si actúo bien, entonces soy el conductor, pero si no lo hiciera, lo entiendo, pero si puedo mostrar mi desempeño, me gustaría tener un poco más de atención", indicó Tsunoda, quien finalizó la temporada 2023 en el 14º puesto del Mundial de Pilotos.

Ayer, Yuki Tsunoda rodó en Imola con el AlphaTauri de 2022.



Esta ha sido ya la última vez que el equipo ha salido a pista con los colores de AlphaTauri antes del estreno de VISA Cash App RB.#F1pic.twitter.com/E8IiJDLEcJ — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) January 24, 2024

"Vi en las redes sociales que Red Bull cree que ya voy a Aston Martin y por eso no me meten en el Red Bull.

"No sé si eso es cierto o no, porque son las redes sociales, pero si lo es, entonces no es el caso, pero de todos modos, solo tengo que mostrar mi desempeño y convencerlos para que se aseguren de que soy material real para estar en un Red Bull", sentenció el japonés.