¡Fórmula 1 y MotoGP se UNEN!

El CEO de F1 Stefano Domenicali y el director general de Doma Sports, Carmelo Ezpeleta, están considerando un fin de semana cruzado con MotoGP.

La idea de que los dos deportes de motor se celebren el mismo fin de semana en el mismo lugar ha sido algo que se ha discutido durante algún tiempo.

En 2022, el propietario del Circuito de las Américas, sede del Gran Premio de Estados Unidos en F1 y el Gran Premio de las Américas de MotoGP se preguntaron si podría acoger ambas categorías en un fin de semana de carreras.

El año pasado, Domenicali ondeó la bandera a cuadros en la inauguración de la temporada de MotoGP en Portimao y el jefe de la F1 habló con Ezpeleta sobre la perspectiva de que dos y cuatro ruedas se unan en el mismo lugar.

Citado por Marca sobre las conversaciones, Ezpeleta dijo: "Con Stefano Domenicali (CEO de la F1), con quien he tenido una relación extraordinaria durante muchos años, lo hemos estado considerando durante mucho tiempo".

“No es fácil, pero no podemos sacárnoslo de la cabeza. Si es así, posible, lo haremos", agregó.

Esto sin duda entusiasmará a los fanáticos de ambos deportes, ya que los fanáticos de la F1 podrán experimentar una nueva categoría en un fin de semana de carreras y también promoverán MotoGP a mayor escala y pondrán sus emocionantes carreras frente a una audiencia global. que sigue creciendo.

Sin embargo, habrá ciertos desafíos que el crossover podría enfrentar, como los problemas con los patrocinadores.

Además, los circuitos urbanos quedarán excluidos de albergar MotoGP debido a las barreras y las implicaciones de seguridad para sus pilotos, que tendrán que modificarse significativamente incluso en cualquiera de las pistas de carreras más tradicionales de la F1.