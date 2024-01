El deporte que pudo EVITAR a Checo ser piloto

Checo Pérez festeja su cumpleaños 34 como actual subcampeón de la Fórmula 1, sin embargo hay otra pasión mucho más grande para el mexicano que casi lo hace quedarse sin esta carrera, el fútbol.

Es muy conocido que Checo es de los pilotos con mayor amor al fútbol dentro de la parrilla de la Fórmula 1, y en especial que es un ferviente aficionado de las Águilas del América, actualmente el equipo con más título de México.

Tal era su pasión que teníendo 12 años, apenas unos años antes de mudarse a Alemania a enfocarse en su carrera como piloto, Checo lo puso todo el riesgo al anteponer el fútbol sobre un campeonato de karting.

Checo buscaba ser futbolista profesional y apoyado en la buena relación de su padre con el dueño de las Águilas, Emilio Azcárraga, lo llegó a intentar, sin éxito.

"Me veía jugando en el América, pensaba que nunca tendría la oportunidad de llegar a la Fórmula 1. Pensaba que en el futbol tenía futuro, pero rápido supe que no. No hay niño que no sienta que es el mejor futbolista del mundo", explicó en una entrevista a los canales oficiales de Red Bull.

Sin embargo, su gusto fue tanto que al conjuntarse un clásico entre América y Chivas con la final del campeonato de karting, Pérez desechó el campeonato para acudir al partido de fútbol aún con una importante amenza de parte de su padre.

¿Cuál fue la amenaza?

Antonio Pérez Garibay, padre de Checo, no estaba nada contento con la elección del piloto de Red Bull, por lo que optó por una medida sumamente drástica para darle a elegir, que pudo haber marcado su vida por completo.

“Escoge: si vas al partido, vendo los karts y se acabó todo”, contó el padre de Checo que fue la advertencia dada, pero esto no le importó y aún así prefirió ver al América vencer un gol por cero al Guadalajara.

Además en ese partido conocer a su ídolo y motivo por el cual usa el número 11 en el monoplaza, el ex delantero del América y del Real Madrid, Iván Zamorano, flamante refuerzo del equipo.

“Sí los vendí y no le importó”, afirma Antonio Pérez que reconoce que sí terminó siendo algo que dejó a Checo sin correr por mucho tiempo. “Luego ya vino el patrocinio de los hermanos Casillas y volvió a correr, pero fueron meses de nada”, agregó.

La historia termina como todos la conocemos con el mexicano siendo ahora cara de la mejor escudería de Fórmula 1 y el mejor piloto mexicano de todos los tiempos, pero siempre estará la anécdota de cómo casi se queda sin ser piloto debido al fútbol.

Pérez es uno de los pilotos que más aprovecha los partidos a beneficio que organiza a Fórmula 1 donde los pilotos pueden mostrar sus habilidades dentro de la cancha.