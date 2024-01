¿Dos Grandes Premios de F1 en España? Esto es lo que sabemos

El nuevo Gran Premio de España de Fórmula 1 es un hecho y a partir de 2026 se celebrará en Madrid. Automáticamente surgieron una serie de preguntas sobre el futuro de la carrera en Barcelona, donde se celebra la carrera desde hace años. Stefano Domenicali habla al respecto.

Mientras tanto, hay una serie de interrogantes en torno al de Cataluña tras el anuncio. El contrato allí se extiende hasta 2026. La pregunta es si hay espacio para dos carreras en ese país.

El Gran Premio de Madrid es OFICIALLeer más

"Para evitar confusiones y dudas, me gustaría aclarar una cosa. El hecho de que Madrid esté ahora allí no garantiza que no podamos quedarnos en Barcelona en el futuro.

"Están previstas conversaciones para ver si podemos ampliar nuestra cooperación con Barcelona en el futuro. Tenemos una muy buena relación con ellos", aseguró en la presentación de la competencia en la capital española.

El martes por fin salió a la luz la esperada noticia sobre el Gran Premio de España en Madrid: a partir de 2026 se celebrará en el Circuito Ifema de Madrid.

Se trata de un 'circuito híbrido' de 5.474 kilómetros de longitud, que es en parte circuito urbano y en parte circuito normal, con una vuelta de poco más de minuto y medio. Los madrileños han conseguido conseguir un contrato por 10 años, por lo que la presión sobre el de Barcelona aumenta aún más.

España ha ha tenido dos Grandes Premios de Fórmula 1. Sucedió entre 2008 y 2012, cuando Barcelona se mantuvo como sede del "nacional" y Valencia tuvo el de Europa.

¿Hasta cuándo tiene contrato con la F1 el GP de Barcelona?

El Gran Premio de Barcelona tiene contrato con la Fórmula 1 hasta el 2026.

La última renovación se hizo oficial el 21 de noviembre de 2021.