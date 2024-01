McLaren anunció que presentará su monoplaza para la temporada 2024 el próximo 14 de febrero.

El equipo de Woking era uno de los pocos que faltaban por anunciar su fecha de lanzamiento para el auto del próximo campeonato. Hicieron la publicación de su fecha de lanzamiento mediante un post en sus redes sociales.

Recordar que la escudería de Lando Norris y Oscar Piastri ya había presentado la decoración que llevará su próximo auto, aunque lo hizo con el chasis del MCL50.

2024 McLaren livery: LAUNCHED! 🚀



Introducing our new look for the 2024 F1 season! #WhateverItTakes pic.twitter.com/n1nk6ImG5I