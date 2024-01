TERRIBLE crítica a Lewis Hamilton

Lewis Hamilton fue criticado por Graham Watson, director de AlphaTauri, quien cree que el de Mercedes hace tiempo que dejó de tomarse en serio la Fórmula 1.

En charla con Formule1.NL, el dirigente aprovechó el reclamo para lanzar elogios a Max Verstappen, a quien ve en otro nivel.

Verstappen tiene NUEVO asientoLeer más

“Lewis Hamilton es una marca, Max Verstappen es un piloto de Fórmula 1”, expuso.

Considera que el neerlandés sí está completamente enfocado en la F1, algo que no pasa con el británico.

"Y eso no cambiará. No digo que lo que Hamilton esté haciendo esté mal, pero no es un nerd como Max.

"Cuando tipos así no están en el coche, están en el simulador o en un kart. Siempre están intentando mejorar", agregó.

¿Cuál fue la diferencia entre Lewis Hamilton y Max Verstappen en la F1 2023?

Mientras Max Verstsappen ganó 19 de los 22 Grandes Premios en la Fórmula 1 2023, Lewis Hamilton se quedó sin victorias.

Sumó su segundo año seguido sin triunfar después de que eso ocurriera en 2022. Su última alegría se remonta a Arabia Saudita 2021.