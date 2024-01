La DURA crítica de Ecclestone a Hamilton y Mercedes

Ángel Armando Castellanos

Jueves 18 Enero 2024 09:46

Lewis Hamilton y Mercedes fueron criticados por Bernie Ecclestone, ex jefe de la Fórmula 1.

El ex dirigente consideró que las prestaciones del piloto estuvieron por debajo de lo esperado y que él y George Russell cayeron de forma terrible.

“Lewis Hamilton aflojó un poco y George Russell no fue tan bueno como pensaba. Aun así, no deberían haber perdido tan dramáticamente como lo hicieron", expresó a a Sport Bild.

Ecclestone pronosticó que el único equipo capaz de plantársele a Red Bull en 2024 será Ferrari, descartando a los alemanes.

'La tendencia es tu amiga' no sólo se aplica al mercado de valores. Pero si alguien puede hacerlo, será Ferrari. Mercedes no, y no sólo por el coche", avisó.

¿Cómo le fue a Mercedes en la F1 2023?

Mercedes tuvo un 2023 complicado en la Fórmula 1 2023. No ganó una sola carrera.

La buena noticia es que pudo acabar en el segundo lugar del Campeonato de Constructores.