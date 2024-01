¡Mercedes busca llevar a la FIA a los TRIBUNALES!

Jan Bolscher

Lunes 15 Enero 2024 13:21 - Actualizada: 13:27

El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, revela que su esposa, Susie Wolff, está ansiosa por limpiar su nombre por lo que los tribuales son opción aún.

La pareja fue acusada de posible fraude a la integridad en diciembre por la FIA, pero esa investigación fue retirada poco después.

A principios de diciembre, la FIA anunció que quería investigar a Susie Wolff, como responsable de la Academia de F1. Como era cercana a Stefano Domenicali y su marido era el jefe del equipo Mercedes, las conexiones se establecieron rápidamente.

Sin embargo, la Federación Internacional de Automovilismo retiró rápidamente su dictamen, porque todos los equipos anunciaron que no se había presentado ninguna denuncia. Aunque la FIA ha retirado la investigación, Susie Wolff aún no ha terminado con el caso y se está investigando el camino a los tribunales.

La transparencia es importante

Según Toto Wolff, que escribió en la Gazzetta Dello Sport su historia, el daño a su reputación ya está sufrido. "Tenemos millones de personas mirándonos, tenemos que dar ejemplo con lo que decimos y hacemos. La investigación que se abrió y cerró en dos días ha causado mucho daño y eso no es lo que se espera del mundo de la F1 en El general", mencionó Wolff.

Wolff luego señala la transparencia en la FIA, o más bien la falta de ella. "Si queremos que el deporte sea más profesional, debemos intentar llevar transparencia donde no la hay y poner el listón lo más alto posible".

Limpiar nombre

No quiere hablar en nombre de su esposa, pero supone que ella hará todo lo posible para limpiar su nombre. "No puedo hablar por Susie, pero ella no se rinde, tiene una determinación de acero. Esta no es la primera vez que se mete en problemas y hará todo lo posible en cualquier tribunal", dijo Toto

"Si ves a Susie hoy Wolff escribe en la web, lo primero que ves es la investigación: la bala salió del arma y no puede volver a entrar", concluyó el jefe de Mercedes.