La VERDADERA gran pasión de Verstappen

Nazario Assad De León

Lunes 15 Enero 2024 11:24

El actual campeón del mundo, Max Verstappen es un gran fanático del PSV y nunca ha sido cauto al decirlo.

En conversación con Formule1.nl, el piloto de Limburgo explica su amor por el club de fútbol de Eindhoven y afirma que simplemente se adapta un poco más al calor de Brabante.

El fútbol y la Fórmula 1 son a veces mundos que se superponen. Se sabe que Carlos Sainz y Fernando Alonso son grandes admiradores del Real Madrid, mientras Pierre Gasly lo es del Paris Saint-Germain y Checo Pérez del América. A Verstappen sabe que le gusta ver el PSV y explica por qué prefiere a ese club sobre el Ajax.

Fanático

Cuando el padre Jos todavía estaba ocupado con su carrera activa, Philips fue uno de los patrocinadores. "En aquella época lo invitaban regularmente a los partidos del PSV y a veces yo también iba. Poco a poco se va creando un vínculo, un clic, y también puedes asociarte con ese club".

Verstappen junior nació justo al otro lado de la frontera, en Hasselt, y el PSV simplemente le atrajo en términos de mentalidad: "Instintivamente, el PSV me viene mejor que, digamos, el Ajax. La mentalidad de Ámsterdam es diferente de la calidez de Eindhoven. Y, por supuesto, Limburgo también está más cerca. A Brabante, en términos de distancia, pero también en términos de mentalidad".

Ese fanatismo llega lejos, porque Verstappen intenta seguirlo todo. "Por cierto, no tengo nada con ningún jugador de fútbol en particular. Yo no soy un buen jugador de fútbol, aunque a veces pateo la pelota. Me gusta especialmente ver los partidos. Intento seguir todos los partidos del PSV."