Mercedes y Alpine revelaron el lunes la fecha de lanzamiento del coche para 2024.

Alpine, que volverá a estar activo en la F1 en 2024 con Pierre Gasly y Esteban Ocon como pilotos y terminó sexto entre los constructores el año pasado, lanzará su monoplaza de F1 el 7 de febrero.

Lo hará al mismo tiempo que el hipercoche, que será conducido en el WEC en 2024 por Mick Schumacher, entre otros. Después de Williams y Stake F1 Team (ambos el 5 de febrero), será, por ahora, el tercer equipo en lanzar el coche. Por supuesto, esto aún está pendiente de las fechas de lanzamiento de los otros cuatro equipos.

F1 🤝 WEC



Join us on the 7th of February for an Alpine Motorsports Season Launch. pic.twitter.com/wtEm5R6SNT