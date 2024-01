Lars Leeftink

Sábado 13 Enero 2024 13:25

Guenther Steiner ha revelado que, como sugerían los rumores a principios de esta semana, no ha podido despedirse de sus compañeros de Haas después de enterarse de que su contrato no fue renovado.

En el evento Autosport International, Steiner, citado por Total -Motorsport , habló al respecto: "No tuve la oportunidad de agradecer a algunas personas cuando dejé Haas.

"Me gustaría agradecer a todos los miembros del equipo a quienes no pude despedirme adecuadamente cuando me fui. También me gustaría agradecer a todos los fans quienes nos apoyaron mientras estuve allí, eso es fantástico. Realmente lo aprecio.

"Me dolió no decir adiós. Pero todos me conocen y saben que todavía aprecio lo que hicieron. Siempre es mejor decírselo en voz alta, pero sería bueno decir 'hola chicos, gracias por todo lo que hicieron por el equipo'.

"Era un equipo que era muy pequeño y que a menudo funcionaba con adrenalina. Hicieron un buen trabajo y quiero agradecerles. No te hace feliz si no dices gracias", señaló.

¿Por qué salió Steiner de Haas?

Después de que quedó claro, según Gene Haas, que sus planes futuros y los de Steiner no coincidirían, Haas decidió no renovar el contrato de Gunther Steiner y nombrar a Ayao Komatsu como jefe del equipo para 2024.

Steiner dijo anteriormente que lo escuchó por teléfono entre Navidad y Año Nuevo y que por el momento se concentrará en su familia y en limpiar su casa.

Sin embargo, también hubo rumores de que Steiner no pudo despedirse de las personas con las que trabajó durante años. Estos rumores resultaron ser ciertos.