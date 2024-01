El pronóstico MÁS DURO sobre Hamilton y Max

Brian Van Hinthum

Jueves 11 Enero 2024

Lewis Hamilton no volverá a ser campeón de la Fórmula 1 mientras Max Verstappen corra. Eso es lo que analiza Peter Windsor, ex piloto, sobre los conductores de Mercedes y Red Bull, respectivamente.

"Hubo un momento en el que Mercedes tenía un motor mejor, por lo que no podían competir realmente, "Pero ya entonces era un buen equipo. Ahora el coche es brillante y saca cada vez más provecho de Verstappen.

"¿Lewis tiene posibilidades de ganar otro Campeonato? Realmente lo espero, porque me siento muy mal por lo que pasó en Abu Dhabi. Pero no lo creo. No creo que tenga la oportunidad mientras Max esté en Red Bull", pronosticó en su canal de Youtube.

La temporada 2023 comenzó de manera muy interesante para el equipo Red Bull Racing. Verstappen y Sergio Checo Pérez compartieron victorias en las primeras cuatro carreras de la temporada, y el mexicano obtuvo victorias en los dos circuitos urbanos de Jeddah y Bakú.

Sin embargo, estos resultaron ser los dos últimos logros del tapatío, porque posteriormente Max se llevó todos los Grandes Premios, a excepción de la carrera de Singapur, lo que finalmente lo llevó a 19 victorias en 2023.

¿Qué hace tan dominante a Max Verstappen?

Los libros de récords se actualizan periódicamente y el récord más importante, el de la mayor cantidad de títulos mundiales, también puede ser superado gracias a Verstappen.

"Por supuesto. Estaba hablando con un amigo sobre lo bueno que es Max ahora. Le señalé que una de las razones por las que es tan bueno ahora es que siempre ha tenido un buen equipo con un buen coche que lo rodea.

"Conoce bien a la gente. Especialmente a Adrian Newey y Christian Horner. Es un muy buen equipo. Encaja como un guante y esa es una situación perfecta para un piloto con su talento", agregó.