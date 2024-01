El ÚNICO arrepentimiento de Carlos Sainz en 2023

Aloisio Hernández

Domingo 7 Enero 2024 08:40

Carlos Sainz confesó su único arrepentimiento de la pasada temporada 2023 de la Fórmula 1.

En una entrevista exclusiva con el Diario AS, el piloto español compartió sus impresiones de la campaña anterior: "Por mi parte, la única pega importante que me pondría son las primeras dos o tres carreras, me gustaría haber ido un poco más rápido en clasificación y me faltó un poco.

"Ya en Australia le cogí el punto al coche. Y después, los track limits de Austria. Es algo de lo que me arrepiento, no haber tenido más cuidado, porque hice una muy buena carrera.

"Lo más complicado fue el inicio, sin duda, el test de Bahréin. Haber visto tan pronto, desde las primeras tres tandas que hicimos en los test, que el coche era complicado y que nos daba sustos, que no entendíamos muy bien qué estaba pasando y qué nos faltaba con respecto a Red Bull.

"Y luego, como carreras, Australia (penalizado con cinco segundos que le dejaron sin 12 puntos) y Las Vegas (sancionado por cambiar la batería, obligado por el accidente de la alcantarilla), yo nunca me he frustrado y enfadado tanto con el deporte como en esas dos carreras", señaló.

¿Cuántos puntos hizo Ferrari en 2023?

Carlos Sainz ganó el GP de Singapur

De la mano de Charles Leclerc y Carlos Sainz, el equipo de Maranello hizo 406 puntos. Finalizaron en el tercer lugar del Campeonato de Equipos a solamente 3 de Mercedes.

Por su parte, el español aportó 200 unidades de la suma total, en cambio, el monegasco lo hizo con 6 más que su compañero de equipo.

Es importante mencionar que Sainz se llevó la única victoria de 2023 que no llevó el nombre de Sergio Pérez o Max Verstappen.