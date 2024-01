El AVISO de Carlos Sainz a Checo Pérez y Red Bull

Aloisio Hernández

Sábado 6 Enero 2024 09:07

Carlos Sainz cree que si Ferrari da un paso adelante en 2024, podrán estar dentro de la pelea para destronar a Red Bull Racing.

En una charla exclusiva con Diario AS, el corredor nacido en Madrid reflexionó sobre su campaña pasada y los planes para el actual año: "Mi temporada ha sido sólida. Aunque no terminase como me hubiese gustado después de una segunda mitad de temporada en la que estaba yendo muy bien.

"Pero ha sido sólida, el equipo ha hecho progresos muy grandes y hemos luchado por cosas más importantes. Eso me enorgullece, el equipo da pasos hacia adelante y si conseguimos dar otro más en 2024, estaremos en la pelea.

"El sabor de final de temporada es amargo, pero me olvido rápido y me centro en el año que viene. Terminar cuarto, quinto, sexto o séptimo un año no te cambia la vida", aseguró.

Red Bull, de la mano de Max Verstappen y Sergio Pérez, dominaron el Campeonato 2023 de la Fórmula 1 al ganar 21 de 22 carreras y llevarse ambos títulos.

¿Cuántos puntos hizo Ferrari en 2023?

Sainz ganó el Gran Premio de Singapur 2023

A pesar de que muchos consideraron la temporada pasada como un fracaso para Ferrari, los italianos lograron asegurarse 406 puntos para acabar terceros en el Campeonato de Constructores. Quedaron a solamente tres de Mercedes por el subcampeonato.

Por su parte, Charles Leclerc colaboró con 206 unidades, quedando 5º en el Mundial de Pilotos. Finalmente, Carlos Sainz hizo 200, seis menos que su compañero de equipo.

No obstante, su mejor momento de la temporada fue cuando el corredor español se llevó la única victoria fuera de Red Bull Racing en toda la campaña.