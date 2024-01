¡Verstappen ROBA a Sainz!

Jan Bolscher

Miércoles 3 Enero 2024 12:21

Carlos Sainz ha confirmado que Rupert Manwaring, el entrenador de rendimiento del español desde hace mucho tiempo, trabajará para Max Verstappen a partir de 2024.

Su ex compañero en Toro Rosso buscaba un nuevo entrenador de rendimiento y lo encontró en el español. Sainz responde a la marcha de Manwaring.

A finales de noviembre, Bradley Scanes, entrenador de rendimiento y entrenador personal de Verstappen durante cuatro años, anunció su marcha.

Por lo tanto, Verstappen ha unido fuerzas con Manwaring para la temporada 2024. Manwaring abandona el campo de Sainz después de ocho años.

Dado el exigente calendario, las carreras y las fuerzas G de la F1, es crucial que los pilotos mantengan una excelente salud física y mental durante todo el año. Una parte importante de su vida fuera del circuito consiste en entrenamientos intensivos con entrenadores personales, también llamados entrenadores de rendimiento, para mantenerse en las mejores condiciones.

Sainz responde

Así que el entrenador de rendimiento de Sainz se está yendo . El español ha respondido ahora a la marcha de su entrenador de rendimiento con las siguientes palabras:

"Ocho años no se pueden resumir en un video, pero aquí hay una pequeña muestra de lo que significa. 2023 fue la última temporada de Rupert Manwaring como parte del Equipo 55 y no sé cómo agradecerles por todo el trabajo. dedicación y apoyo a lo largo de estos años. No sólo entrenamos, luchamos juntos por los mismos objetivos y nos divertimos mucho en el camino. ¡Te deseo todo lo mejor, Ruperto!”