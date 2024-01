¡Dudan de la ACTITUD de Checo!

Nazario Assad De León

Martes 2 Enero 2024 12:48 - Actualizada: 12:50

El legendario campeón de F1 Mika Hakkinen pone en duda el futuro de Sergio Pérez en Red Bull

El dos veces campeón del mundo de F1, Mika Hakkinen, cree que es improbable que Checo permanezca en Red Bull más allá de la temporada 2024, la última de duración en su actual contrato por un tema de roles de equipo.

Después de una mala campaña de F1 en 2023, el futuro de Pérez ha sido un tema candente, sobre todo teniendo en cuenta que su contrato actual con Red Bull vence a finales de año.

Dado que es probable que los rivales de Red Bull representen una mayor amenaza en 2024, el equipo necesitará que él esté rindiendo al máximo para asegurarse de obtener los mayores honores.

Hakkinen, que ganó sus dos títulos con McLaren en la década de 1990, dio su opinión sobre Pérez.

“Normalmente uno u otro es más lento, en este caso Pérez es más lento que Max. Ha quedado bastante claro últimamente”, dijo a Unibet el ex piloto de McLaren.

"Si el compañero de equipo más lento acepta la situación, es capaz de comunicarse bien con los medios y el equipo, es capaz de desarrollar el coche, está motivado y puede mantenerse a tres o cuatro décimas del más rápido, no creo que sea una cosa mala. Creo que es una buena situación", resaltó.

“Pero si el compañero empieza a quejarse, si acusa al equipo de no darle un buen coche, no está motivado y los resultados suben y bajan. No es bueno para el equipo. Ahí es cuando el equipo necesita hacer cambios", comentó respecto a los comentarios del mexicano sobre el auto.

“Pero, en última instancia, estás ahí para competir, conseguir buenos resultados y desarrollar el coche más rápido. No puedes confiar en un solo conductor. Necesitas tener dos conductores de cierto nivel para poder desarrollar el coche", concluye el ex piloto.