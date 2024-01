La ilustre y especial carrera de Sebastian Vettel

Brian Van Hinthum

Viernes 5 Enero 2024 11:03

Sebastian Vettel es uno de los pilotos más exitosos de la historia de la Fórmula 1. El alemán tiene cuatro títulos mundiales y ahora disfruta de su merecido retiro después de una gran carrera.

Pero, ¿cómo fue exactamente la trayectoria del ex piloto de Red Bull en la F1? Lo contamos.

Sebastian Vettel: No se puede descartar que regrese a la Fórmula 1Leer más

Vettel nació el 3 de julio de 1987 en Heppenheim, Alemania, un pequeño pueblo al sur de Frankfurt am Main. Se convirtió en el tercer hijo de la familia Vettel fundadada por Norbert y Heike Vettel. Tiene dos hermanas mayores, Melanie y Stefanie. Posteriormente se le sumó un hermano menor, llamado Fabian.

Por eso es muy divertido en la casa de Vettel. Aunque el conductor alemán ha indicado en ocasiones que era "pésimo" en el colegio, consiguió obtener el Abitur (diploma de educación secundaria) en Alemania con notas respetables.

Los mayores héroes de la infancia de Vettel fueron "Los tres Michaels", ha dicho en ocasiones. A saber: Michael Schumacher [Fórmula 1], Michael Jordan [NBA] y Michael Jackson [cantante].

En su juventud, Vettel quería principalmente ser como este último Michael, pero el alemán pronto descubrió que no tenía la voz ni el talento para triunfar en una carrera como cantante. Vettel también es un gran admirador de Los Beatles.

Primeros años

El joven alemán empezó a practicar karting cuando tenía tres años y a los ocho lo hizo de forma mucho más formal. Su talento y logros rápidamente llamaron la atención del mundo adulto y en 1998 se le dio la oportunidad de unirse al Red Bull Junior Team.

A partir de ese momento quedó claro que Vettel ganó varios títulos en las categorías juveniles, como la Junior Monaco Kart Cup en 2001. En 2004 se llevó el Campeonato de Fórmula BMW ADAC tras sumar 18 triunfos de 20.

Sus logros en las categorías iniciales de la Fórmula 1 no pasaron desapercibidos. Debido a su buen hacer en el Campeonato BMW, se le dio la oportunidad de demostrar sus habilidades en una prueba para Williams en 2005, mientras que posteriormente lo hizo para Sauber.

Después de causar una impresión aún mayor en categorías como la Fórmula Renault 3.5 Series, tuvo la oportunidad de convertirse en el tercer piloto del equipo BMW Sauber en el Gran Premio de Turquía de 2006. Robert Kubica había ocupado allí el lugar de Jacques Villeneuve, por lo que quedó disponible un lugar para el jovencísimo Vettel.

Primer récord

Durante su debut de prueba con el equipo, Vettel inmediatamente causó una gran impresión. En su momento, el hombre de Heppenheim, con 19 años y 53 días, era el piloto más joven en participar en un fin de semana de Fórmula 1 y con el mejor tiempo que registró durante los segundos entrenamientos libres de ese fin de semana se llevó elogios.

Vettel también logró establecer un récord notable ese fin de semana al recibir la penalización más rápida de su carrera. Después de nueve segundos fue castigado por ir demasiado rápido en el pit lane.

Después de que Kubica sufriera durante el Gran Premio de Canadá en 2007, el de Heppenheimer participó en la siguiente carrera en Estados Unidos. Allí volvió a impresionar.

Comenzó séptimo y cruzó la meta octavo, lo que lo convirtió en el anotador de puntos más joven de la Fórmula 1 en ese momento. En julio de 2007, BMW se vio obligada a dejar que su chico de oro se marchara a Toro Rosso.

El piloto alemán todavía tenía contrato con Red Bull y los propietarios hicieron que Vettel reemplazara al decepcionante Scott Speed ​​del Gran Premio de Hungría .

Monza

Una decisión de la que la gente no se arrepentirá ni un segundo en los años siguientes. El alemán corrió para el equipo hermano de Red Bull durante una temporada y media y también vivió allí uno de sus fines de semana más legendarios en la categoría reina.

Durante el Gran Premio de Italia, Vettel logró impresionar el sábado con una pole position completamente inesperada en el circuito de Monza, después de lo cual mejoró el domingo manteniendo la calma y logrando su primera victoria en la Fórmula 1 a los 21 años.

Su actuación sin precedentes hizo que la presión también aumentara en Alemania y pronto se le conoció cariñosamente como "Baby Schumi".

Red Bull

La dirección de Red Bull ya había visto suficiente y el joven piloto fue ascendido a la fuerza principal de Red Bull. David Coulthard fue reemplazado por Vettel, quien se convirtió en compañero de equipo de Mark Webber, el hombre que lo atacó abiertamente en 2007 después de que Vettel chocara contra él desde el tercer lugar durante el Gran Premio de Japón en Fuji.

"Son niños, ¿no? Niños con muy poca experiencia. Si lo haces bien, luego lo arruinan todo", se quejaba el australiano unos años antes.

Ahora, sin embargo, la pareja tenía que hacerlo junta. Nunca llegó a ser una relación verdaderamente grandiosa.

Vettel comenzó su carrera en Red Bull con una nota fuerte. Durante la primera carrera en Australia, el alemán parecía encaminarse hacia el segundo puesto, pero chocó con Kubica y se retiró.

Sin embargo, la revancha llegó en China, Vettel logró hacerse con la pole y la victoria, dando a Red Bull su primera pole y victoria en la Fórmula 1. También logró conseguir victorias en Silverstone, en Suzuka y durante el primer Gran Premio de Abu Dhabi .

Sin embargo, tuvo que reconocer la superioridad de Jenson Button en el Campeonato del Mundo.

Título

Aún así, fue una señal de lo que vendría para la Fórmula 1 en términos de Vettel, Adrian Newey, Christian Horner y el resto de Red Bull. Durante el primer partido de la temporada en Bahréin quedó inmediatamente claro que las cosas iban serias para Vettel.

El alemán consiguió la pole position, pero finalmente no pudo ganar por problemas. Su primera victoria de la temporada llegó dos carreras después en Malasia.

El peor momento del alemán esa temporada llegó en Turquía. Vettel y Webber se enfrentaron en una intensa pelea, tras la cual ambos caballeros se señalaron con el dedo acusador. Fue el segundo golpe en la relación entre la pareja.

Aunque durante mucho tiempo pareció que Fernando Alonso ganaría el título mundial ese año, fue Vettel quien se impuso después de una segunda mitad de temporada fuerte pero milagrosa.

Con tres victorias [y un abandono] en las últimas cuatro carreras, el joven de Red Bull logró cambiar las cosas a su manera. La carrera de Abu Dhabi, en particular, permanecerá en la mente de Alonso durante mucho tiempo.

El español estaba atrapado detrás de Vitaly Petrov y tuvo que observar pasivamente cómo Vettel lograba llevarse la victoria del día y el Campeonato Mundial. Ese año, Vettel se convirtió en el campeón mundial más joven de la historia con su primer título mundial, récord que aún ostenta en 2024.

Segundo título

En 2011 todo fue aún mejor para el piloto alemán, que parecía haberse desatado bajo las alas de Horner y asociados al ganar su primer título mundial.

Durante las ocho primeras carreras, Vettel logró sumar nada menos que seis victorias y el todavía joven piloto parecía no detenerse ante nadie, aunque la FIA sí parecía querer echar un freno.

Durante el Gran Premio de Europa, se introdujo una prohibición del llamado "mapeo del motor", la capacidad de aplicar diferentes modos al motor. Los medios especularon salvajemente y hubo rumores de que era un intento de cortar de raíz el dominio de Vettel.

Más adelante en la temporada también se prohibió el infame "difusor soplado", que fue un tema candente durante mucho tiempo. El truco de Newey tuvo que ser eliminado del coche después de que el Gran Premio de Gran Bretaña y el equipo Red Bull anunciaran que esperaban perder al menos medio segundo por vuelta.

Nada más lejos de la realidad, ya que Vettel logró silenciosamente cinco victorias en la segunda parte de la temporada y con una cifra astronómica de 392 puntos logró coronarse campeón del mundo de Fórmula 1 por segundo año consecutivo.

Tricampeón

En 2012 el hambre de los alemanes todavía no estaba satisfecha. El año en el que Alonso quizás tuvo uno de sus mejores años en la Fórmula 1 se convirtió en un año memorable para los aficionados.

En la primera fase de la temporada, Vettel no pudo mantener el dominio del año anterior. En las trece primeras carreras de la temporada, el hombre de Heppenheim sólo consiguió una victoria y sólo subió al podio tres veces.

Por tanto, un tercer título mundial consecutivo parecía una utopía. Tras el Gran Premio de Italia, donde Vettel se retiró con su Red Bull, la diferencia con el piloto español era de 39 puntos y sólo quedaban siete carreras.

El entonces piloto de Red Bull no se rindió y siguió creyendo en el éxito. Esto sucedió porque Vettel logró ganar sucesivamente Singapur, Japón, Corea del Sur e India.

Tuvo que empezar la carrera en Abu Dhabi desde el pit lane debido a problemas en la clasificación, pero se recuperó bien y se impuso hasta el tercer puesto. Con una ventaja de 13 puntos, todo llegó a la final contra Interlagos.

Vettel estaba al revés tras tres curvas tras un toque con Bruno Senna y el Campeonato parecía que se le escapaba de las manos. Una vez más, sin embargo, no se rindió y en una carrera heroica sobre el mojado Interlagos logró escalar hasta el sexto lugar, convirtiéndose en el tercer piloto en ganar tres títulos mundiales seguidos, después de Juan Manuel Fangio y su gran ídolo. Michael Schumacher.

Multi-21 en 2013

El tercer título mundial consecutivo fue el preludio de más, porque en 2013 vimos quizás al Vettel más aterrador que jamás hayamos vistodel que Webber también puede hablar.

Durante la segunda carrera de la temporada, el Gran Premio de Malasia, nos trataron con el ahora infame incidente 'Multi-21'. Las órdenes del equipo le dijeron a Vettel que no atacara a su compañero Webber en primer lugar, pero lo ignoró descaradamente.

El tres veces campeón del mundo adelantó al australiano y ganó la carrera, para consternación de su compañero de equipo. Un Webber enojado señaló después que Vettel "volvería a estar protegido y así es como funciona" dentro del equipo Red Bull.

Por otro lado, fue Vettel quien mostró poca preocupación por su enojado compañero de equipo después de la carrera y señaló que Webber "no merecía ganar la carrera". Horner también saltó al vacío para lograr su obra maestra.

El actual jefe del equipo Max Verstappen notó que Webber también había desobedecido las órdenes del equipo varias veces en el pasado, aunque el británico claramente no estaba contento con las acciones de Vettel, a pesar de las múltiples instrucciones por radio del tablero. Más tarde también supimos varias veces de Webber que nunca confió plenamente en Horner en asuntos relacionados con Vettel.

El piloto australiano reveló más tarde que intentó reconciliarse con Vettel durante la siguiente carrera en Shanghái, pero fue rechazado por su compañero de equipo.

"La siguiente vez que vi a Sebastian fue el jueves del fin de semana de carreras en China. Le dije que necesitábamos hablar. La conversación que siguió fue el momento más decepcionante de toda nuestra relación.

"Dijo que estaba molesto por lo que le había sucedido. dijo en el podio en Malasia, y que me respetaba como piloto, pero no como persona. Pensé que era una declaración contundente. Simplemente dije: 'Entonces nuestra relación tiene un problema. Eso es todo'", dijo Webber al relatarlo. en su propio libro, Aussie Grit: My Formula One Journey.

Tetra

Marcó el fin de la relación amistosa entre Vettel y Webber, pero no el fin del dominio del piloto alemán. Logró conseguir cuatro victorias hasta el Gran Premio de Hungría inclusive, pero tras las vacaciones de verano no tuvo rival.

Desde Bélgica se llevó nueve victorias seguidas, un récord que Max Verstappen rompió en 2023 (10).

Tres GPs antes del final, se convirtió en cuatro veces campeón del mundo . El dominio de Vettel también tuvo un lado oscuro. El piloto fue silbado repetidamente por los aficionados en la pista durante la temporada y Vettel indicó abiertamente que le molestaban los ruidos negativos que recibía.

Adiós, Red Bull; hola, Ferrari

Comenzó 2014 y comenzó una nueva era en la Fórmula 1, la era híbrida. Por supuesto, quedaba por ver si Newey y sus asociados serían capaces una vez más de construir una máquina tan indomable y a principios de temporada quedó claro que las cosas habían cambiado un poco.

Los Mercedes en particular eran extremadamente rápidos y Vettel rara vez aparecía en la pieza. Con el material inferior rápidamente quedó claro que la llama del Red Bull de Vettel parecía haberse apagado y su nuevo compañero de equipo Daniel Ricciardo a menudo era demasiado rápido para su ahora experimentado compañero.

Durante la temporada, el alemán anunció que perseguiría su sueño y firmaría un contrato con el famoso Ferrari, donde se convertiría en compañero de equipo de su amigo Kimi Raikkonen.

Después de terminar tercero en Australia, Vettel logró la victoria en Malasia en su segunda carrera con Ferrari después de una temporada 2014 sin victorias. Vimos después a un Vettel emocionado, que dedicó su victoria a su gran ídolo: Schumacher.

"La siguiente parte de mi carrera en la Fórmula 1 será con Ferrari. Es un sueño hecho realidad. Cuando era niño, Schumacher en el auto rojo era mi mayor ídolo. Ahora finalmente tengo el increíble honor de conducir para Ferrari", dijo.

Se convirtió en su único momento destacado de la temporada con dos victorias posteriores en Hungría y Singapur. Vettel terminó tercero en el campeonato del mundo y, mirando su coche, lo calificó como "un milagro".

Drama 2016

La siguiente temporada de 2016 fue aún peor. En realidad, el cuatro veces campeón del mundo sólo tuvo conflictos con otros pilotos ese año y pocos éxitos más.

Vettel estaba en conflicto con el líder de la carrera Charlie Whiting, Daniil Kvyat y Verstappen, entre otros. Significó una temporada triste y sin grandes éxitos. Vettel se quedó sin victoria, terminó cuarto en el Campeonato Mundial, pero logró subir al podio siete veces.

2017 y la pelea con Hamilton

En 2017, finalmente todo parecía volver a ir a favor de Vettel. Ferrari le había proporcionado un coche ganador y no decepcionó en las primeras seis carreras de la temporada, ganando tres veces y quedando segundo tres veces.

Después de terminar cuarto en Canadá, Vettel causó revuelo durante el Gran Premio de Azerbaiyán al chocar contra Hamilton detrás del coche de seguridad. Luego, Vettel condujo su Ferrari junto al Mercedes de Hamilton y volvió a golpearlo deliberadamente.

Según el propio Vettel, Hamilton le hizo una prueba de frenos, pero la FIA no estuvo de acuerdo y le impuso una penalización de diez segundos de stop and go. Posteriormente, revirtió sus acciones, se disculpó y se ofreció como voluntario en eventos de la FIA durante 12 meses.

Al final, todo salió mal esa temporada para él Tuvo algo de mala suerte y además tuvo que lidiar con un Hamilton desatado, que logró sumar nueve victorias. Las cinco victorias de Vettel no pudieron competir con eso. Incluso si se considera que abandonó dos veces, en comparación con una temporada sin abandonos de la superestrella británica.

Se convirtió en la primera temporada de Vettel en la que lideró el campeonato mundial en un momento determinado de la temporada, pero no pudo convertir esto en ganar el título mundial.

2018, otra decepción

Vettel volvió a competir por el Campeonato Mundial en 2018. El piloto de Ferrari comenzó la temporada con dos victorias en Australia y Bahréin, pero tuvo que conformarse con el octavo puesto en China tras una caída con Verstappen.

Hamilton consiguió las siguientes dos victorias y contraatacó. Después de cuatro carreras sin ganar, Vettel contraatacó ganando el Gran Premio de Canadá. También logró ganar en Silverstone, antes de sufrir una de las mayores decepciones de su carrera.

Durante un lluvioso Gran Premio de Alemania en Hockenheimring, fue el favorito local el que lideró la carrera. Sin embargo, Vettel perdió el control de su SF71H después de deslizarse sobre un bordillo demasiado resbaladizo y perder el control de su coche rojo.

Su carrera terminó, para consternación del público alemán, en el muro y, para empeorar las cosas, fue Hamilton quien ganó la carrera. Vettel triunfó en Spa-Francorchamps, pero fue Hamilton quien se llevó el título.

Adiós, Ferrari

Marcó la última temporada en la que Vettel pudo reclamar el título mundial. A partir de 2019, las cosas fueron cuesta abajo para el alemán en la Fórmula 1.

Durante las pruebas de invierno, Vettel y su nuevo compañero Charles Leclerc eran considerados el equipo a vencer, pero durante la temporada todo resultó mucho más difícil y a menudo hubo problemas técnicos.

Esa temporada, Vettel sólo consiguió una escasa victoria en el circuito de Singapur, su última victoria en la categoría reina. Finalmente, por segunda vez en su carrera, terminó detrás de su compañero de equipo en el Campeonato Mundial en quinto lugar.

2020 fue sin duda un año para destacar para Vettel y Ferrari. La temporada afectada por el coronavirus incluyó sólo 17 carreras, en las que Vettel solo logró subir al podio una vez con su tercer puesto en el Gran Premio de Turquía.

En varias ocasiones, el piloto alemán ni siquiera pudo sumar puntos durante la carrera e incluso en el interior las cosas no parecían ir tan bien. Al final, el jefe del equipo, Mattia Binotto, anunció que el contrato que expiraba de Vettel no se extendería y después de una última temporada decepcionante se fue a Aston Martin, su último equipo en la Fórmula 1.

El final, con Aston Martin

Su último paso por la Fórmula 1 no fue precisamente memorable. Aston Martin no pudo proporcionar a Vettel un coche que pudiera competir regularmente por los puntos, aunque estuvo cerca de la victoria durante el loco Gran Premio de Hungría de 2021, aunque luego fue descalificado después de la carrera.

Un año después, la misma carrera en Hungría se convirtió en el lugar donde Vettel anunció que colgaría el casco al final de la temporada y se centraría en otros asuntos. Causó mucha decepción dentro del paddock debido a la partida de un piloto icónico.

Parecía el paso más lógico para él. Al final de su carrera, habló regularmente de manera crítica sobre cuestiones políticas como la igualdad, los derechos humanos y el medio ambiente.

Este último tema en particular no es del todo coherente con su carrera en uno de los deportes más contaminantes del mundo y Vettel ha sido calificado varias veces de "hipócrita" por ese motivo.

Actualmente reina la tranquilidad en torno al hombre de Heppenheim, aunque en los pasillos se habla a menudo de un posible regreso a las carreras, pero probablemente no será en la Fórmula 1. Su legado y sus cuatro títulos mundiales no serán olvidados pronto.