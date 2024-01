La GRAN exigencia de Sainz a Ferrari

Ángel Armando Castellanos

Martes 2 Enero 2024 09:06

Carlos Sainz ha avisado que quiere un Ferrari completamente diferente en el 2024 con respecto al de 2023.

El español no lo pasó bien con el monoplaza del año pasado y ahora espera que la Scuderia haya aprendido de eso.

"Mucho. Se ha hablado que es un coche que me va bien, que me gusta. Sinceramente, me ha dado quebraderos de cabeza no solo a mí. A mi compañero, a Ferrari, es muy difícil de entender. No estoy disfrutando al pilotarlo, me he tenido que adaptar en muchas cosas y he tenido que probar muchas cosas de set-up. Espero que en 2024 sea más polivalente y fácil de llevar y poner a punto. Que tengamos un mejor coche de carreras", aseguró en charla con AS.

Carlos cree que el equipo italiano ya demostró que se puede ser optimista para la siguiente temporada. También pasó con él y con Charles Leclerc.

"Creo que sí. Esta segunda mitad de temporada lo demuestra. Nos pusimos como objetivo maximizar el coche que teníamos, cometimos menos errores y sucedieron muchas cosas fuera de nuestro control, pero conseguimos maximizar el fin de semana y sacarle rendimiento al coche bastante bien", agregó.

¿Cómo cambió Sainz en 2023?

El rendimiento de Carlos Sainz en la segunda mitad de la temporada fue muy contrastante en relación con el que mostró en la primera.

Entre Bahréin y Hungría su mejor resultado fue un cuarto lugar; también sumó tres quintos.

Entre Bélgica y Abu Dhabi sumó un triunfo y dos terceros lugares, algo que generó una lluvia de elogios.