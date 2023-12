Checo Pérez, el EJEMPLO de un joven piloto

Vincent Bruins

Viernes 29 Diciembre 2023 12:58

El retiro de Sergio Pérez fue puesto como ejemplo por Guanyu Zhou al momento de hablar sobre los rumores de su futuro en la Fórmula 1.

“¡Es política!”, dijo el joven de Shanghai de 24 años a Motorsport.com. "La gente decía que Sergio [Pérez] se retiraría en el GP de México, pero no pasó nada. Hay rumores de que Fernando [Alonso] cambiaría su asiento [para correr con Red Bull].

"De hecho, entiendo más sobre los medios de comunicación, especialmente cuando tienes otros conductores o medios de comunicación del país de donde vienen los rumores, y te preocupan. Sin embargo, por dentro sabes lo que está pasando. Y luego entiendes que los haces un poco más fáciles.

"¡Honestamente, no me importa en lo más mínimo! Es como todos esos otros rumores locos cuando conseguí mi primer contrato. Pensé: 'Dejaré que suceda, me aseguraré de demostrar mi valía en la pista y que la gente respete por qué estoy aquí'.

"Todo ha sido fantástico desde entonces. Soy simplemente bonita. relajado, pero en realidad es bastante divertido a veces ver esos rumores, porque sabes lo que viene: ya has firmado el contrato, pero todavía hay rumores sobre otras personas que ocupan tu asiento", declaró.

¿Qué se dijo sobre Guanyu Zhou?

A principios de este año, Zhou Guanyu firmó una extensión de contrato para una temporada extra en la Fórmula 1. Hubo rumores de que sería reemplazado en Sauber, pero a Zhou "no le importan una mierda" estos rumores, para usar sus propias palabras.

El conductor chino se unió a Alfa Romeo en 2022, y algunos fanáticos sugirieron que había comprado su asiento en lugar de ganárselo. Sin embargo, Zhou inmediatamente anotó un punto en su debut en Bahréin. En las dos temporadas que ha competido hasta el momento terminó decimoctavo en el campeonato con seis puntos.

El equipo de Hinwil volverá a ser conocido como Sauber a partir del año que viene, ahora que Alfa Romeo se ha retirado. Había dudas sobre quién sería el compañero de Valtteri Bottas. Según se informa, Felipe Drugovich y Théo Pourchaire también fueron candidatos, pero según Zhou, esto no es cierto.

Fue puramente político y se resolvieron los detalles de por qué se tardó un poco más en anunciar la extensión del contrato. Este anuncio llegó a mediados de septiembre.