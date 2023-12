El PREOCUPANTE mensaje de un CAMPEÓN a Checo

Aloisio Hernández

Según Mika Häkkinen, bicampeón del mundo de Fórmula 1, el futuro de Sergio Pérez no estaría en Red Bull Racing.

En un video de Unibet, el finlandés dijo: "Pérez es el más lento. Ahora ha quedado bastante claro. Si el que es más lento lo acepta, puede comunicarse bien con los medios y el garaje.

"Puede desarrollar bien el coche. Está motivado y puede mantenerse entre 3 o 4 décimas. No creo que sea algo malo. Creo que es una situación bastante buena. Pero si el compañero de equipo comienza a quejarse, si acusa al equipo de no darle un buen auto, no está motivado.

Sé que es importante para el garaje tener un piloto mexicano. México es un mercado grande. Tiene un gran impacto en las cosas. Mika Häkkinen, bicampeón del mundo de Fórmula 1

"Pero al final, estamos en una competencia y para lograr buenos resultados, no se puede Depender de un piloto. Tienes que conseguir dos pilotos a un cierto nivel para poder hacer un buen desarrollo. ¿El futuro de Pérez está en Red Bull? Creo que es muy poco probable", señaló.

¿Hasta cuándo tiene contrato Checo Pérez en Red Bull?

Sergio Pérez todavía tiene contrato hasta 2024 en Red Bull Racing, por lo tanto, la presión estará sobre el mexicano para la próxima temporada.

Checo ha completado tres temporadas en Red Bull. Se hizo inmortal tras su actuación en Abu Dhabi en 2021 y continuó esa racha en 2022, cuando Red Bull Racing también volvió a ganar el título mundial de constructores.

En 2023, el nacido en Jalisco empezó fuerte, pero causó revuelo al querer competir por el título con Max Verstappen. Además, el desarrollo del RB19 se alejó del estilo de manejo del mexicano y lo afectó fuertemente en su confianza.